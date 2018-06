El Sant Cristòfol només tindrà un carril durant dues setmanes

Ja hi ha un carril ocupat per obres, a partir d´avui n´hi haurà dos

A partir d'avui i durant les pròximes dues setmanes el carrer Sant Cristòfol de Manresa només tindrà un dels tres carrils de circulació oberts al trànsit per unes obres d'Aigües de Manresa.

Es dóna la circumstància que des de fa uns dies ja hi ha un dels tres carrils ocupats per obres al darrer tram que va a parar a la car-retera de Vic, el que genera importants cues de trànsit sobretot en hores punta. Amb els canvis de circulació que va generar l'entrada en funcionament de la rotonda de la Bonavista, el Sant Cristòfol s'ha convertit en la principal via de comunicació entre el sector est de la ciutat com els barris de la Sagrada Família, Balconada i Font, amb la carretera de Vic.

Amb les obres que començaran avui per millorar la xarxa soterrada d'aigua potable s'ocuparan 2 dels 3 carrils de circulació entre els carrers Sant Joan d'en Coll i la carretera de Vic.

Per procurar fer més àgil l'accés cap el centre de la ciutat l'Ajuntament de Manresa ha previst canvis de circulació a tot l'entorn amb l'objectiu de garantir la mobilitat, canvis que s'allargaran les dues setmanes que és previst que durin les obres.

D'aquesta forma s'invertirà el sentit de circulació del Sant Joan d'en Coll entre el Sant Cristòfol i la plaça Maria Matilde Almendros i, d'aquí, s'empalmarà amb el Gaudí i es continuarà cap a la carretera de Vic. Els vehicles que circulin pel Sant Joan d'en Coll provinents de la carretera del Pont es desviaran a la plaça Maria Matilde Almendros cap al Gaudí o bé cap a la Sagrada Família.

L'Ajuntament de Manresa també recomana que els vehicles que circulin en direcció a la sortida de la ciutat ho facin pels carrers Trieta, Sabadell i Sant Joan d'en Coll per accedir directament a la plaça Prat de la Riba.

Pel que fa a la parada del bus urbà que hi ha al carrer Sant Cristòfol 11-13, es traslladarà a la mateixa vorera en direcció a la carretera de Vic, davant els números 1-3. També es traslladaran tots els contenidors de residus que hi ha a la zona afectada per les obres.