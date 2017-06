Balenciaga esgota una bossa de 995 euros inspirada en la seva bossa de la compra

Semblava que el dissenyador georgià de Balenciaga, Demna Gvasalia, no podia tornar a sorprendre després del seu disseny 'made in' Ikea d'una bossa al més pur estil bossa de compres. Però no era així. La prestigiosa marca de roba i complements ho ha tornat a fer.

A través del web de la botiga francesa Colette ha llançat un nou disseny en cuir de vaca de Gvasalia inspirat en les típiques bosses de paper de la seva pròpia marca. Un article que ja s'ha convertit en un 'must have' per a les apassionades de la moda, i que malgrat el seu preu de 995 euros, ja s'ha esgotat.

El dissenyador ja va sortir a la palestra fa un mes amb la seva versió de la famosa bossa d'Ikea. Elaborada en pell de be, això sí, i pel mòdic preu de 1.700 euros. Una cosa que tampoc va ser obstacle perquè s'esgotés en pocs dies i es convertís en 'trending topic'. Malgrat tot, les crítiques no es van fer esperar.