Una cort de porcs rehabilitada de Moià acollirà el nou microfestival "Carnús"

Una cort de porcs rehabilitada de Moià acollirà el 17 de desembre el naixement del nou microfestival de música electrònica ´Carnús´. Es tracta d´una proposta del col·lectiu Ex abrupto amb la col·laboració de Polaroid of the day i Carn magra. La Cort, que és com s´ha batejat l´espai, està situada en una antiga casa pairal ubicada a la part vella de Moià i acull propostes efímeres d´art contemporani de forma intermitent durant l´any, sense una programació fixe. La proposta per al dissabte 17 de desembre inclourà propostes sonores, musicals i artístiques. El microfestival obrirà a les 12 del migdia.

Els artistes convidats són: Anur, Ubaldo, TECIB, Marc O´Callaghan, Niedowierzanie , Total Crap, Pompette, Electroparia , Pablo GM , Tisch, Adrià Ballús, Joan Adrover, Vanity Dust i Loudness. De la seva banda, el col·lectiu Polaroid of the day organitzarà una exposició internacional de fotògrafs polaroid pel 2017 a Barcelona, i a ´Carnús´ hi presentarà una prèvia. Hi haurà instantànies d´Ale Bu, Maks Dikarev, Rachel Frank, Ivan Rodriguez Faba, Ioana Cristina Casapu i Ivan Pujol.

Durant el dia, el fotògraf Efrén Razkin, dispararà retrats als artistes participants a ´Carnús´ i exposarà els resultats en una instal·lació que anirà in crescendo. També hi haurà una instal·lació audiovisual d´una peça de Javier Galán.