El curs arrenca a Monistrol de Calders unint la llar d'infants amb l'escola

Primer dia de tornada a l'escola per tothom: pels dos alumnes que aquest dimarts han començat a la llar d'infants rural l'Esqueix de Monistrol de Calders, però també per la seva educadora, l'Iris. El nou espai és un mòdul prefabricat que ja hi havia instal·lat a l'interior de l'escola i que fins ara tenia altres usos, però que aquest curs ha pres forma de llar d'infants, amb taules i cadires per a nens i nenes d'un i dos anys i un reguitzell de joguines, pilotes i contes. Per primera vegada a Monistrol, tots els infants del municipi -des de la llar fins a sisè de Primària- compartiran espai.

La iniciativa forma part d'una prova pilot de la Generalitat per unificar en un mateix indret tots els centres educatius del municipi i evitar trasllats innecessaris per a les famílies. L'escola, de 36 alumnes, incorpora aquest curs sis alumnes més d'un i dos anys. La directora de l'Escola l'Esqueix, Maite Juan, ha explicat a l'ACN que tot i que "no és fàcil" perquè no havien treballat anteriorment amb aquesta franja d'edat, volen que la integració sigui ràpida i aviat es converteixin "en un més de l'escola".