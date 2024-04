Moià instal·la cartells informatius de la flora i la fauna dels espais naturals del municipi

L’Ajuntament de Moià ha instal·lat panells informatius sobre la flora i la fauna dels espais naturals del municipi. En concret, els nous cartells estan ubicats a l’espai natural del Molí Nou i al parc municipal Francesc Viñas.

Els ocells que es poden veure al parc municipal de Moià / Ajuntament de Moià

D’aquesta manera, es donen a conèixer els ocells que es poden observar al parc de Moià com el gaig, el tudó, la merla, l’oriol, la mallerenga o el picot verd i al Molí nou hi ha una explicació de l’itinerari i els valors naturals d’aquesta zona del Moianès. Els plafons han estat dissenyats per GAIA-Serveis Ambientals per encàrrec del consistori.