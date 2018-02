Veïns de Moià recullen firmes per posar el nom d'1 d'Octubre a la biblioteca

Membres del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Moià han iniciat una campanya de recollida de signatures al poble per demanar a l'Ajuntament que bategi la biblioteca municipal, ara sense nom, amb el nom d'1 d'Octubre.

La biblioteca de Moià va ser un dels dos punts de votació al poble durant aquella jornada de referèndum, juntament amb l'escola pública Josep Orriols. Tanmateix, l'amenaça pel clima de violència que es va viure aquell dia va convertir la biblioteca municipal en l'autèntic punt neuràlgic de les votacions. «Hi va haver un moment a la tarda que, per seguretat, es va tancar el punt de votació de l'escola i es van concentrar totes les urnes a la biblioteca», explica un dels membres del CDR i impulsor de la campanya, de manera que és el lloc «on es va acabar congregant el poble». Recorda que va ser un front de resistència i de defensa de les urnes per poder continuar votant, amb una barrera de camions per protegir els accessos, i el lloc on l'alcalde, Dionís Guiteras, va fer públics els resultats des del balcó.

En els fullets que acompanyen la llista de firmes, els organitzadors de la campanya es fan ressò de la mobilització i «la defensa col·lectiva» que es va fer de les urnes aquell 1 d'octubre, i apel·len als «sentiments compartits de pertinença a una comunitat, complicitat, germanor i esperança» que hi va haver durant aquella jornada.

Els organitzadors de la campanya no s'han posat cap topall de firmes, i preveuen mantenir-la durant aproximadament un mes, abans de portar les signatures al ple perquè aprovi la iniciativa. De moment, han recollit un centenar de firmes en el parell d'hores que van tenir muntada la parada a la plaça del CAP de Moià per la festa dels Tres Tombs, diumenge passat.

A partir d'aquí, la intenció és repartir els fullets de recollida de signatures per comerços del poble, i possiblement a la mateixa biblioteca. Tampoc no es descarta estendre aquesta campanya on-line. Més enllà d'això, el CDR també muntarà la parada per recollir firmes en dies puntuals, i especialment els caps de setmana, «aprofitant que Moià és un municipi turístic i els comerços també són oberts tant dissabte com diumenge». En aquests casos, posarien novament una parada en indrets que ja s'aniran concretant, però possiblement a l'entorn de la plaça del Colom o del carrer de Sant Josep.

Fonts del CDR expliquen que intentaran recollir tantes firmes com puguin, però asseguren que ja d'entrada saben que la iniciativa té el suport dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament. En aquestes circumstàncies, «podríem haver entrat directament la petició sense firmes a l'Ajuntament, però volem que sigui la gent qui es mogui i qui faci política», apunten els impulsors de la campanya.