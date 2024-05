Moià posa una caldera de biomassa amb la que preveu un estalvi anual de 28.000 euros

L’escola Josep Orriols i Roca i la llar d’infants els Garrofins de Moià podran substituir pròximament el consum d’energies fòssils com el gasoli per energia renovable amb estella forestal de proximitat. L’Ajuntament hi ha començat els treballs per instal·lar una caldera de biomassa que formarà part de la xarxa de calor que alimentarà un total de tres edificis, ja que a banda de les dues escoles hi ha el gimnàs de la Josep Orriols i Roca. La caldera forma part d’un projecte per substituir el consum d’energies no renovables i reduir en un 77% el cost del combustible anual.

Actualment, els tres equipaments escolars municipals tenen un cost de combustible anual de 35.961,73 euros, i amb la nova instal·lació es preveu que el cost del combustible per cobrir les necessitats tèrmiques es reduirà a uns 8.061 euros, cosa que suposarà un estalvi de gairebé 28.000 euros i de 78 tones de gasos d’efecte hivernacle cada any.

Pel que fa al consum energètic actual, aquest prové del gasoil i supera els 280.000 kWh a l’any. Amb la caldera de biomassa, el consum energètic provinent d’estella forestal serà de 251.922 kWh a l’any, la qual cosa suposa un estalvi d’energia primària de 28.078 kWh anuals.

L’actuació inclou les instal·lacions tèrmiques de la caldera, la sitja i la xarxa de calor, l’obra civil corresponent i la reforma de les instal·lacions de generació tèrmica de cadascun dels edificis per permetre la incorporació d’energia procedent de la biomassa.

El cost total de l’obra adjudicada és de 326.700 euros i es compta amb una subvenció de 267.192 euros de la Diputació de Barcelona, a través del programa Renovables 2030.