L'absència de Guiteras i els parlaments recorden els presos independentistes

La situació d'excepcionalitat que viu Catalunya no va passar desapercebuda en l'acte inaugural d'ahir a Moià. Per començar, l'alcalde del municipi, Dionís Guiteras, no hi va poder acudir perquè, a la mateixa hora, viatjava a Madrid per visitar els presos independentistes a Estremera. En els parlaments, el director del centre de drons, Jordi Santacana, i el conseller, Jordi Puigneró, van tenir ahir un record especial per a ells.



Puigneró va recordar que només fa una setmana que va ser nomenat conseller, després de l'aixecament de l'article 155. «Des que se'm va nomenar, he volgut que els meus primers actes anessin encaminats sobretot a reparar i a restituir el que, en els darrers mesos, ha estat una situació que no podem normalitzar, que és la presència de gent privada de la seva llibertat, ja sigui a la presó o a l'exili», va advertir. Per això, va dir, «el primer compromís d'aquest Govern és treballar perquè aquestes persones puguin sortir ben aviat i puguin tornar aviat al nostre país».



Segons va assenyalar, el d'ahir a Moià va ser el seu segon acte com a conseller. El primer va tenir lloc fa pocs dies a la fundació Puntcat. «Aquesta fundació, unes setmanes abans de l'1 d'octubre, va patir la intervenció de la Guàrdia Civil, i alguns membres van ser detinguts i portats a comissaria», va recordar Puigneró. «I a més, encara avui dia, alguns dels seus membres estan encausats en diverses causes judicials», va afegir. És per aquest motiu, va dir, que «en primer lloc vaig voler solidaritzar-me amb aquesta fundació i amb els seus treballadors. Perquè, en ple segle XXI, no pot ser que la repressió judicial i policial s'hagi estès fins i tot al món digital».



A banda de l'absència de Guiteras, ahir tampoc no hi havia la figura del delegat del Govern de la Catalunya Central, ja que, de moment, es desconeix quina persona tindrà aquest càrrec. L'exdelegada Laura Vilagrà ha renunciat a ser reelegida per a aquesta responsabilitat.



Entre les autoritats d'ahir, sí que hi havia dos regidors de govern de Moià, Mercè Bigorra i Joan Capdevila, i els alcaldes de Collsuspina i l'Estany, Oriol Batlló i Salvador Trasserra, respectivament.