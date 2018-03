Nous horitzons

SsangYong Rexton

SsangYong presenta la quarta generació del seu vaixell insígnia, el Rexton, i no hi ha cap dubte que la marca coreana ho ha donat tot per posar al mercat un magnífic SUV amb prestacions tot terreny de primera línia.

El primer Rexton va veure la llum a Espanya l'any 2001, i es presentava com un cotxe robust, còmode i pràctic, característiques que s'han mantingut en la resta de generacions i que es potencien en aquesta última.



Més espai i modularitat

L'augment de les dimensions exteriors es tradueix en més espai interior en totes les cotes, i ofereix un dels interiors més habitables del mercat, gran modularitat en les seves files de seients posteriors abatibles i reclinables per parts, i un enorme maleter de 641 litres de capacitat.

A més, disposa de configuracions interiors de 5 i 7 places i un habitacle que ha guanyat en qualitat i acabats, així com en equipament, amb detalls com la nova pantalla multimèdia de 8 polzades que presideix el seu quadre de comandaments.



Un únic motor

El nou SsangYong Rexton es presenta amb una única motorització dièsel de 2.157 cc, 181 CV de potència i 420 Nm de parell, un motor que mou aquest model perfectament en cada terreny. Un propulsor sense estridències i emprat pel fabricant en altres models, que ha rebut petites modificacions per incorporar-se al Rexton.

Per gestionar aquesta motorització s'ofereix amb la possibilitat d'optar per una caixa manual o una d'automàtica d'origen Mercedes Benz.



Més rigidesa torsional

La nova configuració del xassís ofereix una rigidesa torsional molt superior a la de l'anterior generació, i algunes de les prestacions resultants són la seva capacitat de remolc, amb 3.000 quilos màxims de remolc amb fre o 750 quilos de remolc sense fre.



Capacitats off-road millorades

Una altra de les característiques destacables d'aquest model són les seves capacitats off-road. Per començar, disposa d'unes cotes de 20 graus en l'angle d'atac, 20 graus d'angle ventral i 22 graus d'angle de sortida.

Aquestes característiques del SsangYong es complementen amb les opcions de tracció denominades (en la versió 4x4) 4H i 4L; en aquesta última funciona com a reductora.



5 versions i tres equipaments

El nou SsangYong Rexton arriba al mercat espanyol amb una gamma composta per 5 versions amb 3 nivells d'equipament (Line, Premium i Limited) i un preu des de 27.500 euros fins a 44.900 euros, amb descomptes promocionals inclosos no subjectes a finançament.