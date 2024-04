Reclama la multa que has pagat a la DGT

Conduir implica diversos riscos, el primer és patir un accident i el segon que et posin una multa. Però, millor una multa que un accident, oi? De vegades no ens fixem en la senyalització i això pot provocar accidents o infraccions lleus o greus, segons el cas. El més important és estar molt atent als altres vehicles i a la senyalització viària o dels agents policials en cas d'avaria de semàfors, accidents... I què fas quan t'arriba una multa? Sempre hi estàs d'acord? Si no és així, la pots recórrer. T'expliquem com aconseguir que la DGT t'aboni els diners de la multa si tu tens la raó.

Campanyes de la DGT

Com ja sabràs, la Direcció General de Trànsit realitza campanyes en què intenta conscienciar els conductors sobre l'ús del telèfon mentre condueixen, el del cinturó, o la ingesta de begudes alcohòliques i altres drogues abans de conduir. La majoria de les persones solen respectar la normativa, però encara hi ha molts conductors que fan cas omís de les recomanacions de la DGT.

Probablement, alguna vegada, t'hagi arribat alguna notificació en què se't sanciona per haver superat els límits de velocitat que estableix la via. Si és el cas, has de saber que la DGT només té una manera de notificar una multa, i és a través de correu certificat. Si fa poc t'ha arribat una multa amb què no estàs d'acord, t'ensenyàrem com la pots reclamar.

Així pots reclamar una multa

Segons índica la DGT, pots sol·licitar la devolució de l'import d'una multa que ja hagis pagat si identifiques alguna anomalia subjecta a reclamació. Podeu sol·licitar una devolució de l'import pagat, per exemple, quan es produeixi una duplicitat en el pagament o quan l'import abonat no coincideixi amb el de la sanció.

A través d'aquest tràmit només pots sol·licitar la devolució de multes imposades per la DGT, per això abans de fer la sol·licitud de devolució has de comprovar qui t'ha posat la multa, ja que no tots els organismes funcionen igual i els criteris poden variar en funció de qui t'adrecis.

Pots sol·licitar la devolució presencialment (a qualsevol Oficina de Trànsit on podràs demanar cita trucant al 060) o per internet a través del Registre Electrònic.

Quins documents necessito per reclamar la devolució:

Imprès de sol·licitud de devolució de taxes o sancions degudament emplenat.

degudament emplenat. Justificant del pagament de la sanció on s'identifica el número d'expedient sancionador.

on s'identifica el número d'expedient sancionador. Còpia de la resolució del recurs o reclamació, si és la causa de la devolució.

Compte amb els ceps

Els ceps són dispositius (normalment de metall) dissenyats per bloquejar i impedir la circulació de vehicles estacionats de manera indeguda, així com evitar el robatori d'un cotxe aparcat. El seu ús ve imposat, majoritàriament, per part dels Agents de Trànsit, els quals els utilitzen per immobilitzar vehicles que no poden circular per la via pública, encara que sigui temporalment.

El cep és una mesura de seguretat contra les infraccions / -

Quan es col·loca un cep immobilitzador a la roda d'un cotxe, se n'impedeix el moviment en bloquejar-ne el gir. Els ceps es poden col·locar per diversos motius, entre els quals va negar-se a pagar una o diverses multes de trànsit, per la qual cosa et recomanem que sempre que puguis la paguis o la reclamis.