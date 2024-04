Vols conèixer la nova sanció de la DGT a les glorietes?

La normativa espanyola envers la circulació va canviant constantment, i no és per menys. Cada vegada la gent corre més amb els vehicles, la pressa constant per arribar als llocs i la impaciència per part de molts, fa que hi hagi diversos accidents i molts per no utilitzar la lògica. En aquest article us mostrarem un dels últims canvis que ha sofert la normativa viària de la DGT.

Així doncs, la DGT compta amb moltes funcions entre les quals destaca tenir vigilància i control de cara als conductors espanyols. La Direcció General de Trànsit mai no ha abaixat la guàrdia per augmentar la seguretat dels conductors i vianants.

En aquest cas, la Direcció General de Trànsit s'ha unit a la llista d'institucions que disposen del seu propi perfil oficial a les xarxes socials. Allí divulguen i informen sobre novetats, incidents i, sobretot, posen en coneixement del públic informació que els resultarà útil. Si escau, la informació proporcionada a la ciutadania és sobre educació viària, seguretat al volant o, en aquesta ocasió, factors de prevenció.

No complir amb la normativa pot produir accidents / aleksandarlittlewolf

La nova norma a les rotondes

La incorporació d'empreses i institucions a les xarxes socials s'ha convertit en una imatge habitual. I és que estar a Internet és fonamental per formar part del nou món. A més, és un aparador idoni per generar bona imatge i guanyar confiança entre els usuaris segons el tipus de contingut que es decideixi llançar. Últimament, la DGT inclou en el seu compte de X (antic Twitter) contingut sobre infraccions al volant i consells per evitar accidents.

A l'hora de conduir per una rotonda solen produir-se accidents per posar poca atenció a les normes de circulació. Les principals infraccions que es cometen tenen relació amb: la velocitat excessiva, el respecte de la prioritat, o la distància de seguretat. Aquestes dues darreres no solen complir-se i, per tant, poden donar lloc a xocs fortuïts. A més a més, molts estaran acostumats a canviar de carril sense respectar la prioritat. Abandonar la rotonda des d'un carril interior té conseqüències, igual que accedir-hi sense aquesta prioritat. Aquesta darrera infracció es paga amb una multa de 200 euros i quatre punts de carnet. En cas que es produeixi canvi de carril, la multa és de 200 euros, sense retirada de punts del carnet.