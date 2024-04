Descobreix com no has de rentar el cotxe: els 10 errors més freqüents!

Per a molts tenir un cotxe és tenir un tresor. I és que, realment amb el preu tan elevat que tenen, els hem de cuidar moltíssim. Tant és així que, avui us deixarem deu consells sobre com no heu de rentar el cotxe, per tal de deixar-lo perfecte. Una mala neteja pot provocar desperfectes al vehicle i, la manera en què potser estem netejant el vehicle o els productes amb què ho fem, poden deteriorar el seu aspecte extern i intern. El cotxe s'ha de cuidar tant per dins com per fora; així que, pren nota i a netejar!

A continuació, us presentem els principals errors en rentar el vostre vehicle:

1.Deixeu assecar les rodes a l'aire: després de rentar les rodes, és crucial assecar-les amb un drap, preferiblement de microfibra. Si no ho fas, les marques d'aigua que es formin en assecar-se a l'aire lliure poden fer la impressió que no es van rentar adequadament.

2.Rentar el cotxe amb calor ambient: evita netejar el motor o qualsevol part del cotxe que encara mantingui certa temperatura quan faci calor o quan el motor encara estigui calent després d'un llarg ús. Tingues en compte que les temperatures elevades poden afectar negativament les superfícies.

3.Rentar el cotxe sota la llum directa del sol: encara que pugui semblar convenient rentar el cotxe al sol, això pot ser perjudicial. Les substàncies utilitzades durant el procés de rentatge es poden adherir a la superfície i ser difícils d'eliminar.

4.No netejar el dibuix dels pneumàtics: els pneumàtics acumulen sal, fang i brutícia als seus dibuixos al llarg del temps. Així que neteja-les amb un sistema de pressió, preferiblement des de baix, per evitar futures oxidacions.

5.No treure el més ràpid possible els excrements d'ocells: els excrements d'ocells contenen un alt nivell de pH que pot ser letal per a la carrosseria del cotxe. Si no s'eliminen ràpidament, poden causar danys irreparables. A més, l'ús de substàncies abrasives en intentar eliminar després de molt de temps pot danyar encara més la pintura.

6.No seguir un ordre de rentatge: per obtenir un rentatge efectiu has de seguir aquests passos en ordre: esbandir prèviament el cotxe per eliminar els excessos de brutícia, ruixar el netejador de llantes sobre els pneumàtics, fer servir el xampú per a automòbils començant des de la part superior per evitar que l'escuma degoti sobre àrees ja netejades, esbandir tota la carrosseria de nou i eixugar tota la carrosseria amb draps de microfibra.

7.Utilitzar raspalls abrasius: evita utilitzar raspalls de cuina o fregalls a la pintura de la carrosseria, aquests poden causar danys irreversibles.

8.Fer servir desinfectants domèstics: els productes químics dels desinfectants domèstics poden danyar seriosament les superfícies interiors, especialment les tapisseries. Evita'n l'ús excessiu.

Compte amb els productes utilitzats a l'hora de rentar el cotxe / senivpetro

9.Emprar detergent de rentaplats: encara que pugui semblar convenient, aquest tipus de detergents elimina alguns olis essencials de la pintura exterior del cotxe, esvaint el color de la carrosseria amb el pas del temps. A més, el seu ús al quadre de comandament i els interiors pot afectar les brillantors dels materials.

10.Utilitzar un sol cub d'aigua: en utilitzar un únic cub d'aigua per al rentatge del cotxe, aquest s'omple de residus i terra amb el temps. Això podria danyar la carrosseria omplint-la d'esgarrapades inicialment imperceptibles, però que generaran una pèrdua constant de brillantor a la pintura.