El futur contra el passat

La present edició del Saló de Ginebra ha aplegat les principals novetats de les marques automobilístiques, i de nou ha tornat a demostrar que el present es híbrid i el futur elèctric. De fet, la majoria de les novetats que s'han presentat –ja siguin models de producció o prototips– disposen d'alguna tecnologia més eficient que el tradicional motor de combustió.



Present híbrid

Més enllà de si els models nouvinguts disposen de motors de combustió, híbrids o elèctrics, el que sembla evident és que el món de l'automòbil està posant fi al dièsel. Així ho demostren models híbrids com el Toyota Auris, que en la seva nova generació deixarà d'oferir propulsors dièsel i només disposarà d'un de benzina de 116 cavalls i dues versions híbrides de 122 i 180 cavalls.

Però Toyota no és l'única marca que aposta per la hibridació, i és que models com l'Honda CR-V Hybrid, el nou Lexus UX o fins i tot el Bentley Bentayga Hybrid -el SUV de luxe de la marca britànica- combinen les mecàniques de benzina amb un propulsor elèctric.

I si hi ha una marca que ha volgut anar més enllà en la hibridació dels seus models, aquesta és Skoda, que mitjançant el prototip Vision X ha presentat un SUV que funciona amb un motor elèctric i un altre de gas natural GNC, la qual cosa augmenta encara més la seva eficiència i redueix les emissions. En qualsevol cas, com dèiem, ni rastre del dièsel en aquesta equació.



Futur elèctric

Fa temps que els models elèctrics que presenten les marques als salons han deixat de ser prototips llunyans en el temps, i cada cop es veuen com una realitat més propera. Amb tot, malgrat que marques com Tesla aposten per la mobilitat elèctrica en l'actualitat, el cert és que les vendes de vehicles elèctrics encara no són tan elevades per considerar-les el present del nostre mercat.

El que sí que veiem dia rere dia és que aquests models augmenten la seva autonomia alhora que redueixen els temps de càrrega i el preu. Enguany, el Saló de Ginebra ha tornat a esdevenir una representació fidel dels dos tipus de futur que imaginen les marques: el proper, elèctric però encara amb marge de millora, i el llunyà, amb models que no només són elèctrics sinó que també són totalment autònoms.

Novetats com l'Audi e-tron (que oferirà una recàrrega completa en tan sols 30 minuts a 150 kW), el prototip Aston Martin Lagonda Vision Concept (amb més de 640 quilòmetres d'autonomia) o el superesportiu Rimac C_Two (que disposa de 1.940 cavalls i una autonomia de 650 quilòmetres), juntament amb els models que il·lustren l'article, són exemples de l'enorme i ràpida millora que està experimentant la mobilitat elèctrica.



La resistència de la combustió

Però el motor de combustió encara es resisteix a morir, i la majoria de marques han presentat novetats menys revolucionàries que de ben segur veurem pels carrers els propers mesos. És el cas de marques com Peugeot amb el nou 508, Kia amb el seu nou Ceed, BMW amb l'actualització del seu tot camí X4, Audi amb el nou A6, Citroën amb el C4 Cactus...

Això sí, més enllà dels típics models de carrer, són els fabricants de models esportius els qui avui en dia continuen innovant amb mecàniques tradicionals.

Als sis models que es troben a la dreta s'hi poden sumar l'Aston Martin Vantage (V8 de 510 cv), el Bentley Bentayga V8 (de 550 cv), el Ford Mustang Bullit (V8 de 464 cv), o el Lamborghini Urus (V8 de 650 cv), entre d'altres. Tots ells de benzina, tots ells molt potents, representants d'un segment que es troba en perill d'extinció, greument amenaçat per la forta irrupció de la mobilitat sostenible.

Si alguna cosa hem pogut comprovar a Ginebra és, d'una banda, que el dièsel està tocat de mort, i de l'altra, que el futur és elèctric.