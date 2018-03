Lluita sense fi

Ferrari i Lamborghini

Hi ha una reduïda llista de marques que tothom, més enllà de si és un apassionat del món del motor o no, coneix. Són marques de vehicles esportius i passionals, que destaquen pel seu luxe i la seva esportivitat. Estem parlant de marques com Ferrari o Lamborghini, que malgrat la seva eterna rivalitat comparteixen més trets en comú dels que podria semblar a priori.



Enzo Ferrari fa història

Malgrat que els inicis de Ferrari els hem de cercar l'any 1947 amb la sortida del primer model de la marca de la fàbrica de Maranello, la història del fundador de la marca, Enzo Ferrari, comença força abans. Nascut l'any 1898, va dedicar tota la seva vida al món de l'automòbil i va ser pilot d'Alfa Romeo l'any 1924. L'any 1938 va abandonar l'escuderia italiana per establir la seva companyia (anomenada Auto Avio Costruzioni), l'activitat de la qual va quedar aturada a causa de la Segona Guerra Mundial.

Però després del conflicte bèl·lic Ferrari va fabricar el primer model de carrer -el 125 S-, i durant els anys següents va finançar la competició en proves esportives mitjançant la producció de vehicles de carrer.

Des d'aleshores la Scuderia no va parar de créixer fins que l'any 1969 Enzo Ferrari va cedir el 50% de les accions al Grup Fiat, percentatge que va augmentar fins al 90% l'any 1988.



Ferruccio Lamborghini, el rival

Mentre la història de Ferrari transcorria com hem comentat, tot just acabada la Segona Guerra Mundial Ferruccio Lamborghini, un empresari italià nascut l'any 1916, va fundar una empresa de tractors amb la qual ràpidament va assolir l'èxit econòmic. Aquest èxit es va traduir en la compra de vehicles esportius de diverses marques, com ara Maserati, Alfa Romeo o... Ferrari.

La tradició popular explica que el senyor Lamborghini va tenir molts problemes amb l'embragatge dels seus vehicles Ferrari, que a més sembla que era el mateix que el que portaven els seus tractors. Així, en queixar-se d'aquest fet al senyor Enzo Ferrari, aquest li va contestar que «un fabricant de tractors no pot entendre la complexitat d'un Ferrari».

Sembla que aquesta resposta va afectar profundament l'amor propi del senyor Lamborghini, que des d'aquell moment es va proposar crear un automòbil esportiu amb el qual destronar al que aleshores era el rei en aquest segment. Amb aquest propòsit l'any 1963 fundà l'empresa Automobili Ferruccio Lamborghini SpA, amb seu a Sant'Agata Bolognese (a poc més de 30 quilòmetres de Maranello, seu de Ferrari). El primer model de la marca no es va fer esperar, i aquell mateix any naixia el 350 GTV, presentat al Saló de Torí.



Models de llegenda

Ferrari s'havia guanyat una reputació històrica gràcies a les victòries en competició, però a nivell comercial Lamborghini representava un rival incòmode, que a més va saber ajuntar-se amb enginyers com Dallara i Stanzani per fabricar un xassís que ubicava el motor de 12 cilindres en posició transversal central, tota una revolució per a un cotxe de carrer.

Així és com Lamborghini va crear el Miura, model considerat el primer superesportiu de la marca i que en va precedir d'altres com els mítics Countach, Diablo, Gallardo, Aventador, etc.



Eterna rivalitat

Però si Lamborghini ha desenvolupat històricament models emblemàtics, Ferrari no ha quedat enrere en aquesta eterna pugna per ser el millor fabricant italià d'esportius. Als llegendaris Ferrari 288 GTO, F40 -l'últim que va veure Enzo Ferrari en vida-, F50, Enzo o LaFerrari se n'hi sumen d'altres com el 360 Mòdena, l'F430, el 458 Itàlia, el 599 GTB Fiorano, el 812 Superfast i un llarg etc.

De la mateixa manera que l'any 1969 Ferrari va vendre part de les seves accions al Grup Ferrari, l'any 1998 la marca Audi -perta-nyent al Grup Volkswagen- va comprar la totalitat de Lambor-ghini, en unes operacions econòmiques que asseguren la salut financera de les dues empreses.

Els èxits esportius de Ferrari i el luxe dels seus vehicles, i l'extravagància i l'esportivitat dels models de Lamborghini, garanteixen la pervivència d'aquesta rivalitat que, afortunadament per als apassionats del món del motor, sembla no tenir fi.