El Mundial de Rússia 2018 de l'A a la Z

ALEMANYA



Campiona del món i gran favorita. Joachim Löw ha sabut fer la transició i, de moment, barregen bé els campions de 2014 amb la nova generació d'estrelles (Kimmich, Sané, Goretzka ...). És l'únic conjunt que es va classificar al Mundial guanyant tots els seus partits i, després de proclamar-se campions de l'Europeu sub-21 i de la Copa de les Confederacions, amb equips alternatius, Löw té on triar.

BOICOT



L'acusació d'haver interferit en les eleccions dels Estats Units i de països europeus, amb atacs cibernètics per influir en l'opinió pública, o d'estar darrere de l'enverinament a Londres de l'exagent doble Sergei Skripal han provocat que països com el Regne Unit o Islàndia proposin un boicot diplomàtic a Mundial, on les llotges estaran més buides d'autoritats que en edicions precedents.

COLÒMBIA



Una de les sorpreses de la darrera Copa del Món va ser el paper de la selecció colombiana, que va aconseguir una meritòria cinquena posició, arribant a estar a punt d'eliminar el Brasil als quarts de final. A més, l'equip cafeter va ser premiat el guardó al joc net i la seva gran estrella, l'aleshores madridista James Rodriguez va ser el màxim golejador del torneig. Serà capaç Colòmbia de repetir o millorar els seus registres?

DINERS



La FIFA vol que el Mundial sigui també un bon negoci per a les Federacions i Clubs. Per a això, ha augmentat un 40 per cent els premis, fins repartir un total de 791 milions de dòlars (uns 650 milions d'euros). La campiona del món es durà 38 milions de dòlars, la subcampiona 28 i tercera i quarta 24 cadascuna. Per participar-hi, la FIFA va donar un milió i mig USD i repartirà altres 8 milions a cada selecció eliminada després de la primera fase.

Els clubs també reben la seva porció del pastís en funció del nombre de jugadors que aporten. La FIFA ha destinat 209 milions de dòlars a aquest apartat, més altres 134 per a indemnitzar per lesions.

ESPANYA



De la mà de Julen Lopetegui i avalada per una fase de classificació impecable, Espanya torna a un Mundial il·lusionada amb la possibilitat de ser protagonista. El bon moment de De Gea o Isco, la irrupció de Marc Asensio i la facilitat golejadora de Rodrigo o Iago Aspas donen arguments per situar a la Roja entre les favorites.

FIFA



El primer Mundial post-Blatter és també la gran prova per Gianni Infantino, el nou president de la FIFA, que s'ha esforçat per mostrar una nova cara en una organització assetjada pels escàndols. Amb la transparència com a lema, el Mundial tindrà el preàmbul de l'elecció de la seu de 2026, a la qual acudeixen una candidatura nord-americana (Mèxic-Estats Units i Canadà) i una altra del Marroc.

GRIEZMANN



La seva ambició per seure "a la taula de Cristiano i Messi" només es veurà ratificada amb una actuació desorbitada al Mundial. "El Petit Príncep" es va quedar a un pas d'aconseguir-a l'Eurocopa, però va fallar en el moment decisiu i ara compta amb una nova oportunitat de demostrar que està a l'altura dels millors.

HOOLIGANS



A priori, la gran amenaça del Mundial. Els antecedents de l'Eurocopa, on les baralles entre ultres russos i anglesos van sembrar el caos a Marsella, els incidents violents d'aquesta temporada per tot Europa i la suposada aliança entre radicals russos i argentins contra els "hooligans" anglesos converteixen la seguretat en el gran repte de l'organització. El Govern rus, per començar, ha endurit la llei per desordres; s'imposaran penes entre 8 i 15 anys de presó i sancions de 3.000 a 20.000 euros als esvalotadors.

ISLÀNDIA



La selecció del país menys poblat de la història del Mundial (335.000 habitants) és també el "equip de tots". Amb la seva simpatia i aspecte de víkings, els islandesos van demostrar a l'Eurocopa que són alguna cosa més que un equip exòtic, capaços de derrotar fins i tot a Anglaterra. Exportar, a més, el bon ambient de la seva afició i una forma d'animar "l'aplaudiment del tro" -copiado de Motherwell escocès però popularitzat per ells-, que ha estat imitat per altres inflades.

JOGO BONITO

Recuperarà Brasil l'essència del joc que el va fer un equip especial ? A punt de complir 60 anys de la conquesta del títol a Suècia, amb Pelé i Garrincha com estendards d'un equip meravellós, l'equip de Tite viatja a Rússia amb la idea de tornar a guanyar un títol mundial a Europa i un altre parell d'artistes ( Neymar i Coutinho) que tornen a il·lusionar. El món enyora el 'jogo bonito'.

KM



El país més extens del món acull un Mundial amb seus que arriben a distar entre si més de 3.000 quilòmetres (de Kaliningrad a Iekaterinburg). Això obligarà les seleccions a llargs desplaçaments, amb la selecció espanyola entre les més viatgeres. L'equip de Julen Lopetegui ha triat Krasnodar -que no és seu- com a base de la seva concentració el que l'obligarà a recórrer gairebé 8.000 quilòmetres només a la primera fase.

LUZHNIKÍ



Principi i final de la competició. Sobre l'antic Estadi Central Lenin, que ja va acollir els Jocs Olímpics del 1980 i del qual es conserva la façana, gravitarà tot el Mundial, ja que a més del partit inaugural i la final, serà la seu de tres partits de la fase de grups, un de vuitens i una semifinal. Amb una capacitat de 80.000 espectadors, el Luhznikí ha estat remodelat durant quatre anys, després dels Mundials d'Atletisme de 2013, amb una inversió d'uns 335 milions de dòlars.

MESSI



"El futbol li deu un Mundial Messi", ha assegurat el seleccionador argentí, Jorge Sampaoli. I Messi l'hi deu a la història. Malgrat les seves conquestes amb el Barcelona i després d'haver fregat la glòria al Brasil 2014, al millor jugador de segle se li exigeix ??el títol mundial per entrar en olimp de Pelé i Maradona.

NEYMAR



Si Messi se li exigeix ??al Mundial per seure al costat de Pelé i Maradona, Neymar necessita ser el líder d'una Canarinha campiona per assolir Messi i Cristiano i aconseguir el seu anhelat Pilota d'Or. Una lesió el va apartar fa quatre anys a quarts de final i una altra, aquesta temporada, l'ha deixat sense el seu partit més important, davant el Reial Madrid a la Lliga de Campions. Ha enfocat tota la seva recuperació a arribar a temps per a un Mundial rus que li ofereix la revenja.

ORANJE



Al costat de Itàlia, la gran absent del Mundial és la selecció holandesa. Tercera al Brasil 2014, l'absència dels "oranje", amb la seva colorista i sorollosa afició, es notarà a Rússia. La seva eliminació és el resultat de la pèssima gestió dels seus recursos, el progressiu debilitament de la seva Lliga i la manca de recanvi per a una generació -la dels Robben, Van Persie i Sneijder-, que han estirat la seva presència durant massa temps.

PUTIN



Malgrat que el president rus no li agrada el futbol, ??sinó el judo i l'esquí, Vladímir Putin sap de la capacitat propagandística que té el major espectacle esportiu del món i ho vol aprofitar. No és només una gran ocasió per mostrar al món les excel·lències del seu país o un reclam per a inversors, sinó que també pot ratificar les seves polítiques. Per això, alguns com l'escaquista Gary Kaspàrov han alertat que pot convertir-se en el "Mundial de Putin" i han cridat al boicot diplomàtic. "Neguem a Putin la confirmació i la glòria que tant desitja", ha dit.

QATAR



Encara que no ha aconseguit la classificació, Qatar estarà molt present a Rússia 2018. No només perquè el mundial rus li lliurarà el testimoni, sinó perquè en els prolegòmens d'aquest pot aconseguir que la seva fase final es disputi amb 48 seleccions, si prospera en Congrés de Moscou, el 13 de juny, la proposta de la CONMEBOL, que arriba avalada per Gianni Infantino.

RONALDO



Amb 33 anys, Cristiano Ronaldo es troba, probablement, davant l'última oportunitat de brillar en un Mundial, un torneig que se li resisteix. Amb tres gols en total -un a cada Copa del Món en què ha participat- i eliminat en la primera fase al Brasil 2014, Ronaldo vol rescabalar-se.

SALAH



La gran sensació de la temporada és l'egipci Mohammed Salah. Una lesió en el primer temps el va apartar de la final de la Lliga de Campions en la qual estava disposat a ser protagonista i sembra de dubtes seva participació al Mundial. A Salah, però, se l'espera com aire fresc i, si finalment arriba a temps, serà un motiu de preocupació per a Rússia i Uruguai, les dues seleccions que, en teoria, han de copar els dos primers llocs del grup A.

TELSTAR 18



Com en tornejos anteriors, la polèmica sobre la pilota del Mundial s'ha centrat els mesos previs al Mundial. La FIFA lliura a cada federació 30 pilotes després del sorteig i altres 30 a la seva arribada a Rússia i, les queixes dels porters (com De Gea o Ter Stegen), no s'han fet esperar. No és una cosa nova, perquè la tecnologia s'enfoca a l'espectacle, és a dir cap a la consecució de gols. Amb un gest de complicitat cap a la primera pilota Adidas d'un Mundial, el de Mèxic'70, el Telstar 18 manté els colors blanc i negre, però amb un disseny pixelat que representa el món digital. El seu nom és la contracció de Televisió Star (estrella de la televisió), que és el que són els jugadors al Mundial.

URUGUAI



Luis Suárez, Edinson Cavani o Diego Godín volen acomiadar-se de l'escena internacional amb una actuació memorable. De la mà, de nou, d'Óscar Wáshington Tabárez, la Celeste vol demostrar que "el miracle uruguaià", capaç de guanyar dues Copes del Món i de treure múltiples estrelles mundials amb tan sols tres milions d'habitants, segueix viu.

VAR



El gran protagonista del Mundial, abans fins i tot que comenci la competició, és el VAR. Passi el que passi, el Mundial de Rússia passarà a la història per ser el primer que utilitzi la repetició de les imatges per corregir errors arbitrals. El videoarbitratge canvia fins a la composició dels equips arbitrals, que des d'ara s'afegiran nous membres: VAR i assistents de VAR 1, 2 i 3. A Rússia 2018, les decisions arbitrals no s'adoptaran únicament sobre el terreny de joc.

Des d'una sala de vídeo situada a Moscou, s'analitzaran les quatre suposades en què es pot avisar un àrbitre d'un error manifest; per determinar alguna infracció que impedeixi validar un gol, verificar accions punibles dins de l'àrea o penals que no ho són, detectar accions que mereixen l'expulsió o confirmar la identificació incorrecta d'amonestats.

WADA



L'enfrontament de l'Agència Mundial Antidopatge (WADA per les sigles en anglès) amb les autoritats russes marca el començament de la Copa del Món. L'WADA posa sota la lupa a l'esport rus, perquè considera que en els Jocs Olímpics d'Hivern de Sotxi hi va haver "dopatge d'Estat". No ha homologat el laboratori de Moscou, de manera que tots els controls antidopatge del Mundial seran analitzats a Lausana (Suïssa).

X



La lletra que simbolitza la incògnita o el signe popularitzat per Robert Louis Stevenson per marcar la ubicació del tresor pirata. Fins al 15 de juliol sobre les 20.00 hora local (18.00 GMT), -en el cas que no hi hagi pròrroga o penaltis- no s'aclarirà la incògnita, no se sabrà qui captura el tresor de la vintena primera edició de la Copa del Món .

YASHIN



Parlar de futbol a Rússia és parlar de Lev Yashin. La "aranya negra", l'únic porter que ha guanyat una Pilota d'Or, és una institució al país que acull el Mundial, que ha triat una imatge seva detenint una pilota-globus terraqüi per al cartell anunciador del torneig. En un Mundial amb Ter Stegen, Courtois, De Gea o Alisson, el record a Yashin estarà molt present.

ZABIVAKA



Malgrat que les mascotes semblen haver caigut en desús, la seva explotació encara dóna dividends, motiu principal per mantenir-les. A Rússia, serà Zabivaka, un llop vestit amb l'equipació de la selecció russa a punt de xutar una pilota i la traducció ve a ser "el que anota". Elegit en votació per internet per més d'un milió de russos, Zabivaka es va imposar al tigre siberià, que era el gran favorit.