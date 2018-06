Les grans estrelles absents del Mundial de Rússia

El veterà porter italià Gianluiggi Buffon encapçala la llista d'il·lustres jugadors que no estaran al Mundial de Rússia, després que la seva selecció no aconseguís el bitllet per a una cita que també es perdrà l'excèntric suec Zlatan Ibrahimovic.

No són els únics que tenen qualitat suficient per jugar la cita del futbol més important del món, però que per uns motius o per altres no aniran a Rússia.

Els xilens Arturo Vidal i Alexis Sánchez paguen també l'absència de la seva selecció al Mundial, igual que Itàlia, incapaç d'aconseguir-la en la fase classificatòria.

Tampoc hi serà el madridista Gareth Bale, la gran estrella de la final de la Lliga de Campions de Kíev amb la seva espectacular xilena, igual que tota Gal·les, ni el porter de l'Atlètic de Madrid Jan Oblak, com tota Eslovènia, ni l'atacant de l'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, que encara que va néixer a França va optar per jugar amb Gabon.

L'absència d'Holanda també privarà al Mundial d'importants noms, com el del veterà Arjen Robben. Per idèntics motius es quedaran fora del Mundial l'eslovac Marek Hamsik i l'algerià Riad Mahrez.

Una absència inesperada és la del davanter del Manchester City Leroy Sané, elegit aquesta temporada el millor jove de la Premier League i que va ser descartat a última hora per Joachim Löw, que sí que va incloure, però, el meta Manuel Neuer, tot i no haver jugat en vuit mesos.

Tampoc figura a la llista de convocats per decisió del seleccionador Mario Goetze, autor del gol de la victòria a la final del Mundial del Brasil, igual que Emre Can i Shkodran Mustafi.

Brasil, recuperat Neymar, té la baixa de Dani Alves, que es va lesionar a la final de la Copa de França que va guanyar el seu equip, el PSG, i que no arribarà a temps per jugar el seu tercer Mundial.

De la mateixa manera, Argentina es va quedar sense Sergio Romero, l'arquer titular en els dos últims Mundials, que va ser baixa per una lesió al genoll, que li provocava un bloqueig articular. El porter del Tigres mexicà Nahuel Guzmán, amb 32 anys, afrontarà el seu debut mundialista.

El tècnic, Jorge Sampaoli, va descartar prèviament al davanter de l'Inter de Milà Mauro Icardi, màxim golejador de la Lliga italiana però amb tants detractors com suports dins de l'entorn de l'Albiceleste.

Qüestions tàctiques i tècniques, finalment, han deixat fora de la llista de Bèlgica a Radja Nainggolan, migcampista del Roma, fins ara un fix. "No vam triar noms, sinó jugadors de qualitat per a la selecció nacional, sabent que certes decisions seran impopulars. És el treball del seleccionador", va explicar l'espanyol Roberto Martínez, preparador del quadre belga.