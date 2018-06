Les millors cançons dels Mundials de futbol

Els Mundials de futbol han deixat de ser només una competició al més alt nivell. Traspassen el purament esportiu per abastar l'espectacle, la il·lusió, la germanor entre persones... Tampoc no hem d'oblidar la part més materialista que tanca el campionat: el màrqueting, el negoci, la publicitat...

Per acabar d'encimbellar el xou futbolístic no pot faltar un dels elements més imprescindibles de la vida: la música. Des del Mundial de Xile de 1962 cada Copa del Món ha anat associada a una cançó reeixida, enganxosa i omnipresent en qualsevol racó del planeta. Melodies que enalteixen l'alegria de viure el futbol que es van fer d'allò més famoses i perviuen en el nostre record.



Mundial d'Itàlia de 1990: 'Un' estate italiana', de Gianna Nannini & Edoardo Bennato

'Un estiu italià' és la cançó que va posar so al Mundial d'Itàlia de 1990. La també coneguda com 'Notti Magiche' o 'Nits Màgiques' va ser escrita per Gianna Nannini i Edoardo Bennato, les figures del rock en aquella època, i va tenir més èxit que la versió original en anglès.

Diverses enquestes de diferents mitjans esportius i musicals del món, l'han considerat la millor cançó de la història dels mundials, per l'emoció que transmeten tant la seva lletra com la seva música.

Mundial de França de 1998: 'The Cup of Life', de Ricky Martin

'La copa de la vida' o 'The Cup of Life' és la cançó del cantant porto-riqueny Ricky Martin, que va fer ballar fins al més insuls al Mundial de França de 1998. A més, l'artista va cantar a la final del Mundial i la seva interpretació de la cançó en els Grammy del 99 va ser vista per milions de persones en més de 40 països.

El positivisme de la seva lletra, i l'energia de la cançó la converteixen en una sintonia per sortir a donar-ho tot al camp i a la pista de ball.

Mundial d'Alemanya 2006: 'The time of our lives', d'Il Divo i Tony Braxton

Il Divo i Tony Braxton van posar veu a la cançó oficial de la Copa del Món d'Alemanya el 2006. La melodia instrumental de 'The time of our lives' (El moment de les nostres vides) va assolir les primeres posicions en els rànquings europeus de les llistes de música.

Escrita per Jörgen Elofsson i produïda per Steve Mac per Il Divo, la cançó apareix a 'Voices from the FIFA World Cup', l'àlbum oficial de la FIFA publicat el 2006.

Mundial de Sud-àfrica 2010: 'Waka Waka, This time for Africa', de Shakira

Escrita, composta i produïda per Shakira i John Hill, 'Waka Waka (Això és Àfrica)' va provocar que més d'un es disloqués el maluc. Amb moltíssima energia i un ritme contagiós, la cançó del Mundial de Sud-àfrica cobra per als seguidors de la Roja un protagonisme especial. És impossible escoltar la cançó i no transportar-se a l'estiu de 2010 quan la selecció espanyola es va alçar amb el seu primer Mundial.

La lletra de Waka Waka anima la gent a assolir els seus propòsits com els soldats al camp de batalla. La cançó no va estar exempta de polèmica ja que molts sud-africans defensaven que havia de ser un artista local i no Shakira, el cantant de l'himne d'aquest Mundial. La veritat, és que la cançó va ser un exitàs mundial i se'n van vendre al voltant de 10 milions de còpies, convertint-se en un dels singles més venuts de la història.



Mundial del Brasil de 2014: We are One ole ola, de Pitbull



La cançó oficial de la copa mundial de futbol de 2014 escrita per Pitbull té com a vocals a l'artista Jennifer López i la cantant brasilera Claudia Leitte. Inicialment la cançó va rebre algunes reaccions negatives de crítics brasilers sobre la seva manca de sentiment brasiler. Per aquest motiu es va llançar una altra versió i la música va canviar lleugerament per acomodar-se a l'estil de percussions del grup Afro-brasiler Olodum, i aquesta versió és la que va ser utilitzada per al vídeo musical de la cançó.

"We are One" ha aconseguit èxit comercial, i figurar a la llista de top 20 en països com Àustria, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, i el Brasil.

Mundial de Rússia de 2018: Live it up, Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi

La FIFA va estrenar el passat divendres 8 de juny el videoclip de 'Live It Up', la cançó oficial del Mundial de Rússia 2018. La peça és obra de Nicky Jam i hi col·laboren l'actor Will Smith i l'artista albanesa Era Istrefi.

La melodia que sentirem a partir d'ara a tot arreu ja acumula 17 milions de reproduccions a YouTube, així que només cal esperar que es converteixi en la cançó de l'estiu, tal com va passar en les anteriors edicions.