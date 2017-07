el fracàs de l'estrep

Nou dies després de l'agressió que va enviar a l'UCI un home de Sant Joan de Vilatorrada, aquest diari va aconseguir ahir reconstruir els trets generals del que va passar. L'espurna que va desencadenar l'agressió va ser trivial i tòpica: tu què mires. Dos residents del centre d'acollida l'Estrep van provocar la situació i tot seguit van convocar una dotzena de companys del centre per acabar reivindicant el seu control del Passeig amb una persecució i una agressió salvatge i gratuïta en ple dia. Un relat tan simple com aquest no ha sortit encara de la boca de cap responsable polític ni policial. Nou dies després, l'Ajuntament de la ciutat que pateix l'assot d'una banda que s'ha apoderat de la seva avinguda més emblemàtica tot just ahir va fer alguna cosa: expressar la seva consternació. Extraordinari exercici d'energia política i capacitat de reacció. Mentrestant, la responsable de l'Estrep es nega a acceptar que un grup dels seus nois s'ha convertit en un problema a Manresa i es nega a actuar responsablement i prendre mesures de precaució. El fracàs col·lectiu és memorable.