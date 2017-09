sant benet cap al Futur

Fa deu anys, l'enyorada Caixa Manresa va donar el do de pit amb la inauguració del complex Món Sant Benet, un equipament de primer ordre que combinava dos objectius de gran valor: d'una banda, la recuperació de l'excepcional monestir romànic, i d'una altra, la creació a partir del monestir d'un ambiciós pol turístic i de serveis. Aquell projecte es va tòrcer perillosament quan l'entitat va ser absorbida i, posteriorment, regalada i liquidada dins la ruïna de CatalunyaCaixa. El futur del complex era delicat i els responsables de la difunta Caixa Manresa van trobar-li sortida posant-lo en mans de Fundació la Pedrera, una operació que ha donat bon fruit, encara que fos pagant-ne el preu de renunciar a qualsevol forma de titularitat local. Sigui com sigui, el complex ha arribat als deus anys sent un puntal del seu sector a la regió central i un gran actiu de la comarca. El desenvolupament turístic del territori requereix que en faci encara més un paper de motor. Celebrem la feina feta i confiem que els projectes futurs dels gestors aniran en aquesta direcció.