manresa Ciutat gran

L'Institut Nacional d'Estadística, l'organisme que certifica les dades de població oficials a tot l'Estat, acaba de comunicar a l'Ajuntament de Manresa que la ciutat té reconeguda l'1 de gener del 2017 una població de 75.152 habitants, una xifra que la torna a situar per sobre dels 75.000 i la converteix, a efectes de la burocràcia estatal, en una ciutat gran. És una molt bona notícia. Manresa va perdre aquesta categoria el 2015 en ser-li certificada una població de 74.655 habitants, dada que va agafar per sorpresa el govern municipal i que li suposa perdre al llarg d'aquest quadrienni 3,5 milions d'euros, uns 800.000 euros anuals, que en unes finances com les manresanes són una quantitat importantíssima. Si Manresa es manté per damunt de la línia i arriba a l'1 de gener del 2019 amb més de 75.000, recuperarà la categoria i els diners. Cal esperar que ara que l'Ajuntament està avisat i que el llistó fatídic ha estat superat, el govern s'assegurarà de fer tot el possible per no tornar a quedar per sota.