Madame Gabriel

La «detenció cupaire» és un instrument de propaganda que consisteix a fer-se detenir per ignorar una citació judicial. És sorollós i no fa mal. Exemple: una alcaldessa penja una estelada al balcó de l'ajuntament, un partit espanyolista la denuncia, el jutjat la cita a declarar i ella no es presenta. El jutjat insisteix i ella persisteix. Al final el jutge diu als Mossos: aneu-la a buscar. I els Mossos ho fan, és a dir, la detenen. En sortir de declarar, en llibertat i sense mesures cautelars, l'alcaldessa denuncia: «m'han detingut per penjar una senyera». Fals: l'han detingut per ignorar una citació, però el seu relat és més atractiu, el partit el divulga i alguns mitjans l'acullen sense manies.

Anna Gabriel està citada a declarar avui davant el jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem, però no s'hi presentarà. Ha tocat el dos cap a Ginebra, ciutat suïssa de parla francesa, idioma que l'exdiputada domina, com s'ha pogut veure en uns fragments d'entrevista televisada. Si hagués comparegut al Suprem tot fa pensar que no li hauria anat pitjor que a Artur Mas, Marta Pascal o Neus Lloveras, lliures sense fiança perquè al jutge no li consta que fossin al centre de decisions durant la fase àlgida de l'intent de desconnexió. Si aquests no hi eren, encara menys Gabriel, ja que tant els postconvergents com els republicans volen la CUP ben lluny.

Tot i això, la sallentina ha optat per no comparèixer, i ara caldrà veure com reacciona Llarena. La petició d'extradició no és segura, però sí que és probable una ordre de detenció interna, que li caurà al damunt si un dia trepitja territori espa-nyol. Si això passa, llavors la presó preventiva per «risc de fuga» no serà gens estranya, justament per aquesta escapada. És la mateixa situació en què es troba Puigdemont, amb la diferència que aquest podia comptar amb la presó si es quedava, i Gabriel segurament se n'hauria escapat. Per tant, és una decisió dura, un allunyament sense perspectives clares de retorn. Però també un cop propagandístic de primera línia quan ja ningú no es fixava en la CUP.

La també cupaire Mireia Boya, quan va declarar la setmana passada, va presumir de valentia, va afirmar que la DUI no havia estat cap simulacre, i va demanar als següents compareixents que fessin com ella. «Això és un judici polític i hem d'actuar defensant els nostres postulats», va predicar. Gabriel ha optat per defensar-los fora de l'abast de la justícia espanyola.