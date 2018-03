llegir bé els números

El tancament de caixa del pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2017 ha mostrat que el dèficit acumulat no s'acaba d'eixugar, però millora molt les ràtios d'endeutament. Hi ha experts que afirmen sense pudor que als números se'ls pot fer dir allò que es vulgui. El que, en realitat, estan dient és que quan algú té més coneixements que un altre difícilment aquest últim li podrà rebatre els seus arguments, per molt perjudicial que sigui la gestió econòmica que estigui realitzant. La informació és poder i aquest poder pot ser utilitzat bé o malament, en benefici propi o aliè. En el cas d'un ajuntament els números també són molt interpretables, però potser hi ha algun principi bàsic que caldria respectar com per exemple que els temps de bonança econòmica són més adequats que els de vaques magres per sanejar la hisenda municipal. Tenint en compte que l'economia té alts i baixos, no estaria malament que existissin normatives econòmiques amb tendència a equilibrar-los i no al contrari.