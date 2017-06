Què has de fer si et pica una medusa?

Investigadors de la Universitat de Hawai, als Estats Units, han observat al laboratori que molts dels remeis que actualment es recomanen per combatre una picada de medusa poden ser en realitat contraproduents i provocar un empitjorament del dany ocasionat, segons informa la revista 'Toxins'.

Quan algú pateix una picada de medusa entre els primers auxilis més recomanats destaquen esbandir la ferida amb aigua de mar, raspar els tentacles restants o posar gel a la zona afectada. No obstant això, segons Angel Yanagihara, investigadora principal de l'estudi, ara han vist que "en realitat és molt pitjor per a la picada".

Les meduses són un dels animals més perillosos de l'oceà, i fins i tot causen més morts cada any que els taurons. I fins i tot quan no són tan letals, les seves picades sempre provoquen un dolor intens i deixa ferides que resulten horribles.

Per la seva feina, Yanagihara i el seu equip van analitzar dues espècies de medusa, la 'Alatina alata' que habita en les aigües de Hawaii i la més gran del món, la 'Chironex fleckeri', present a les aigües d'Austràlia.

En la seva investigació van viatjar a Austràlia per veure com es solien tractar aquestes ferides, o bé posant-hi vinagre o aigua de mar, o raspant o arrencant els tentacles, i posteriorment van dissenyar un model en laboratori amb teixit humà per veure si aquests mètodes aconseguien frenar l'entrada de verí. Així mateix, també van observar si usar gel o bosses amb aigua calenta ajudava a minimitzar el dany causat.

D'aquesta manera, van veure que els remeis més habituals (aigua marina, raspat de tentacles o gel) van augmentar de forma dramàtica la gravetat de les picades.

"Menys d'un 1 per cent de les cèl·lules afectades pel tentacle es veuen realment afectades amb una primera picada, de manera que qualsevol acció que mogui els tentacles serveix per expandir el verí", ha afegit Christie Wilcox, que també ha col·laborat en aquest treball.

Però en lloc de esbandir la picada amb aigua de mar o raspar la ferida, els investigadors van veure que altres remeis com l'ús de vinagre sí que impedeix que les cèl·lules encarregades d'alliberar el verí ho acabin fent, resultant igualment útil arrencar els tentacles amb pinces.

I després de la picada, l'aplicació de calor va disminuir activament l'activitat del verí però el gel, per contra, l'augmenta i causa més del doble de dany.

"Les meduses són animals increïblement perillosos i com més verí injecten, més probable que la víctima pateixi danys greus i fins i tot mortals", segons Yanagihara, que lamenta que molts d'aquests remeis poc útils es difonguin a través d'Internet.