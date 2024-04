És el quiròfan l’únic tractament possible si es pateix un trencament del menisc?

Durant anys les ruptures meniscals han sigut sempre abordades de forma quirúrgica quan el repòs i el tractament oral no resolien el cas. Ara, aquesta forma d’abordar-les està presentant un canvi de paradigma amb l’aparició de noves opcions terapèutiques menys invasives i igualment efectives.

Primer de tot, cal tenir en compte que els meniscos són fibrocartílags que estabilitzen i amorteixen l’articulació. Tenim dos meniscos en cada genoll, un extern i un intern. Si no existís el menisc, la tíbia i el fèmur xocarien constantment, fent probable que empitjori l’artrosi. És per això que l’opció quirúrgica per treure el menisc trencat no ha de ser sempre la primera opció, donat que en realitzar aquesta acció s’està debilitant l’articulació del genoll. Hi ha diferents tipus de ruptures depenent de quin menisc s’ha trencat i de l’acció que ho ha fet.

Davant de ruptures meniscals amb bloqueig articular o ruptures completes del menisc extern sí que l’operació seria l’opció. En canvi, davant de les ruptures del menisc intern, sobretot aquelles que es donen relacionades amb un envelliment del menisc que fan que aquest s’acabi trencant, existeixen alternatives terapèutiques menys invasives i igual d’eficients.

Una d’aquestes opcions, la que més utilitzem actualment, és l’abordatge de la lesió amb una infiltració ecoguiada intrameniscal. Aquest tractament és senzill es realitza en la mateixa consulta amb l’ajuda d’un ecògraf que ens permet ser precisos al màxim.

Per aquest tipus d’infiltracions fem servir agents proloteràpics, també coneguts com a agents regeneratius, com pot ser el plasma ric en factors de creixements.

La forma d’abordar la infiltració meniscal no es basa només en la infiltració única, sinó en treballar el genoll com una estructura global i, per tant, no només infiltrem el menisc lesionat, sinó que amb l’ajuda de l’ecografia duem a terme una artrocentesi (extracció de líquid interarticular), una infiltració interarticular i també infiltrem estructures subjacents al menisc com poden ser el lligament col·lateral o el cartílag rotulià.

Amb aquest abordatge integral, no és només s’aconsegueix la reducció de la inflamació i el dolor, sinó també la millora i regeneració a la resta de teixits per així poder iniciar una pauta de rehabilitació per retornar a l’activitat diària sense dolor.

A la nostra clínica, l’ecografia és una eina clau tant pels tractaments com per els diagnòstics. L’enfocament que realitzem té com a objectiu evitar agressions majors, intervenir el menys possible i restaurar aquells teixits danyats de la forma més eficient.