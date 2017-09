Què diu el color de l'orina de la teva salut?

Des de l'antiguitat, el color de l'orina s'ha utilitzat com a eina per al diagnòstic de diferents malalties. A través d'ella podem conèixer informació útil sobre el nostre nivell d'hidratació o sobre el correcte funcionament dels nostres òrgans.

A més, pot convertir-se en un senyal d'alarma per a acudir al metge i detectar a temps altres patologies més greus.

Però, què vol dir cada color? Fa ja alguns anys que un equip d'investigadors d'un hospital de Cleveland va deixar clar, a través d'una senzilla infografia, el que significa cada to de l'orina.

Sense color, transparent

Potser beus massa aigua i hauries de deixar de prendre tant líquid.

Groc pàl·lid

Vol dir que ets una persona saludable i correctament hidratada.

Groc fosc

Aquest to és un avís que no bevem els suficients líquids i per tant els nostres ronyons han d'esforçar més en filtrar l'orina. També pot donar-se després d'haver fet esport o per una sudoració excessiva.

Color mel o ambre

Una tonalitat més fosca que en el cas anterior és un dels primers símptomes de la deshidratació. Amb beure els líquids necessaris hauria de desaparèixer, però si el color persisteix i apareixen altres signes de deshidratació el millor és que consultis amb el teu metge.

Taronja

Aquest color pot donar-se per falta d'hidratació o per un excés de vitamina C, carotenoides o per altres tints alimentaris. D'altra banda, si el to persisteix pot ser un indici d'una malaltia del fetge o del conducte biliar.

Color xarop o marró

Els tons marrons poden indicar una deshidratació severa o una malaltia hepàtica, per la qual hauries de beure més aigua i si el color persisteix acudir al metge a fer-te una revisió. Alguns tipus de laxants, com els de Sen, poden causar taques marrons en l'orina.

Color rosat a vermell

Si després d'haver menjat remolatxes o nabius la teva orina es torna de color rosat, és normal. Si no és el cas i segueix tenint aquest to vol dir que hi ha sang en la micció. Això pot donar-se per trastorns fàcilment tractables com algunes malalties renals o altres més seriosos.

Blau o verd

Potser no t'ho creguis perquè és un color poc comú, però alguns medicaments i dietes riques en calci o vitamina B12 poden tornar l'orina d'aquests colors. No obstant això, certes infeccions urinàries o una malaltia genètica rara (Hipercalcèmia) poden donar lloc a aquests tons.