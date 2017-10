Cada any es diagnostiquen 4.600 nous casos de càncer de mama a Catalunya

La seva mortalitat disminueix un 2,6% cada any

El càncer de mama és el més freqüent entre les dones catalanes i cada any se'n diagnostiquen 4.600 nous casos; cosa que representa un 28% de tots els tumors diagnosticats en les fèmines. Segons el departament de Salut, la seva mortalitat disminueix un 2,6% cada any i se situa en el 85% en l'últim període analitzat a Catalunya. Una supervivència similar a la dels països europeus amb millor supervivència. Durant el 2016 van participar en el Programa de detecció precoç mitjançant una mamografia 277.532 dones; 45.712 dones van fer-ho per primera vegada i 231.820 ja havien participat en invitacions anteriors. Gràcies a aquesta campanya es van trobar 1.264 casos de càncer. Tenir un pes saludable i evitar l'obesitat, practicar activitat física regularment, reduir el consum d'alcohol i la lactància materna ajuden a reduir el risc de patir un càncer de mama.

La incidència d'aquest tumor a Catalunya és similar a la resta de països del sud d'Europa i inferior a la dels països del nord o oest d'Europa. La supervivència a 5 anys de les dones diagnosticades de càncer de mama mostra una tendència de millora en les últimes dècades i se situa en el 85% en l'últim període analitzat a Catalunya. Una supervivència similar a la dels països europeus amb millor supervivència.

Malgrat aquestes bones xifres de supervivència, aquest càncer causa la mort de 980 dones cada any al nostre país. Amb tot, la mortalitat per aquest tumor disminueix un 2,6% cada any gràcies a les millores en els tractaments i al programa de detecció precoç implantat a Catalunya des de fa anys.

Paral·lelament, el Departament de Salut ofereix a les dones el Circuit de diagnòstic ràpid que pretén aconseguir un diagnòstic i un tractament ràpids davant la sospita d'un càncer de mama. I també disposa de les Unitats de consell genètic en càncer, que atenen a les dones i famílies amb un risc més alt de patir aquest tumor.

Un dels elements bàsics és la prevenció. Entre les principals recomanacions recollides al Codi Europeu contra el càncer per disminuir el risc de tenir aquest tumor hi ha mantenir un pes saludable i evitar l'obesitat, especialment després de la menopausa; fer exercici regularment (almenys 30 minuts al dia); reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna. De fet, s'ha demostrat el benefici de mantenir un pes saludable i de practicar activitat física regularment fins i tot després d'haver patit un càncer de mama.