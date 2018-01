La Marató de TV3 recapta 7,2 milions per lluitar contra les malalties infeccioses

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada a la lluita contra les malalties infeccioses, que es va fer el diumenge 17 de desembre, es va tancar amb una recaptació de 7.215.676 euros. La quantitat pot augmentar, ja que els donatius es poden seguir fent fins al 31 de març del 2018.

La 26a edició de La Marató es va dedicar a les malalties infeccioses freqüents, que ja són la causa d'una de cada tres morts al món i que, segons adverteix l'OMS, els pròxims anys es podrien convertir en una greu epidèmia.

La programació de La Marató va combinar un any més la divulgació i l'entreteniment amb la participació d'investigadors, pacients i professionals de la medicina, per una banda, i diverses activitats i actuacions musicals, per l'altra. El periodista Ricard Ustrell va donar el tret de sortida a les 8 del matí a El suplement de Catalunya Ràdio i Helena Garcia Melero va encetar el programa especial de TV3 a les 10 del matí del dia 17. En paral·lel, es van programar més de 3.000 activitats a tot el país per recaptartots els diners possibles, però també per sensibilitzar la població.

Els donatius per a la investigació de les malalties infeccioses encara es poden seguir fent durant tres mesos a través del banc o directament per internet.