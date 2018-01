Propòsits saludables pel 2018

Mentre els bombos de la loteria donen el tret de sortida a les festes nadalenques i giren favorablement per uns privilegiats, la resta es consola pensant que una de les coses més importants de la vida és gaudir d'un bon estat de salut.

Però, per això, la directora d'International Medical Institute de Vithas Internacional, Cecilia Almuiña, ha recordat la necessitat de realitzar una revisió de salut complet un cop l'any i de seguir un estil de vida saludable, ja que es vincula amb una major qualitat de vida.

Actualment, diversos estudis ho posen de manifest i estableixen quatre punts clau per aconseguir-ho: no fumar, fer un mínim de 150 minuts setmanals d'activitat física, no consumir alcohol o reduir el seu consum i seguir una dieta equilibrada.

Aquest últim punt, i amb motiu de les festes nadalenques la directora de la Unitat d'Endocrinologia i Nutrició de Vithas Internacional, Susana Monereo, ha aconsellat no centrar només en els dies assenyalats i compensar la resta amb plats més saludables, a més de reduir el consum de dolços i alcohol.