Què menjarem aquest 2018?

La cuina està en permanent moviment, cada any sorgeixen nous estils en el que a gastronomia i nutrició es refereix, alguns per quedar-se i altres, més efímers, aviat són substituïts.

Les tendències a nivell mundial que impactaran en l'alimentació durant aquest any 2018 apunten a un creixement dels aliments saludables i sostenibles, segons les tendències rastrejades per l'Observatori de Healthia Certification.

Atès que gairebé la meitat dels europeus segueix algun tipus de dieta, els consumidors demanen cada vegada més ingredients, productes i combinacions d'aliments que els ofereixin beneficis físics o emocionals.

1.- L'autocura. Es busquen ingredients, productes i combinacions d'aliments i begudes que donin beneficis nutricionals. L'aversió a ingredients específics està augmentant a mesura que més ciutats, apliquen impostos, requisits d'etiquetatge i altres estratègies per crear consciència sobre els possibles efectes nocius del sucre, la sal, els greixos saturats i altres ingredients que poden evitar-se, segons assenyala aquest informe .

2.- Pensar global, menjar local. Un dels personatges més representatius d'aquest moviment és el xef danès René Redzepi, designat en tres ocasions com el millor del món. Per a molts analistes, es tracta d'un corrent que continua guanyant adeptes.

3.- Continua el 'boom' de les proteïnes vegetals i les postres vegans. Es tracta de grans sencers, brots, llavors i fins i tot algues, que prendran especial protagonisme. Així ho entén l'informe Pinterest sobre el que menjarem i beurem el 2018. Segons anota aquesta xarxa social, les recerques de 'proteïnes vegetals' van augmentar un 417 per cent durant 2017.

FOTO: GETTY IMAGES

4.- Beure aigua durant els àpats. En canvi, les begudes alcohòliques romanen estancades, especialment les de més alta graduació.

5.- Taula per un. Els 'gourmets' solitaris comencen a ser legió. Si fa uns anys va obrir les seves portes a Amsterdam el primer restaurant per a persones que prefereixen menjar sense companyia i submergir-se en una desconnexió personal, ara comença a convertir-se en pràctica generalitzada en altres països. Segons detalla el director general de l'empresa Wairtrose Limited, Rob Collins, a mesura que els consumidors estan prenent el control, les convencions socials decauen, fins al punt que ha deixat de ser tabú sopar sense companyia.

6.- Menjar sa en comptes de fer dietes. Tot i que la meitat dels europeus i nord-americans segueixen algun tipus de dieta, el que comença a portar-és prendre decisions saludables, indica el cap de cuina de l'Escola Waitrose Cookery de Salisbury (Gran Bretanya), Ross Anderson. Així, mentre les dietes que exclouen aliments estan perdent popularitat, la demanda d'menjar sa se segueix incrementant.

FOTO: GETTY IMAGES

7.- Més vegetals que mai. Segons indica en el seu llistat de pronòstics per a l'any 2018 'Baum + Whiteman', els aliments vegetals continuaran escalant posicions. El seu informe afirma que el 83 per cent dels nord-americans reconeix estar incorporant més aliments vegetals en la seva alimentació per motius de salut.

8.- Menjar amb els ulls. Segons Mintel, el consumidor busca cada vegada més que el menjar sigui una experiència sensorial. D'aquí que demani productes que involucrin els cinc sentits i apel·lin al visual, l'aroma o la textura. L'objectiu, de vegades, no és altre que poder compartir la seva experiència de consum a Instagram, Pinterest i altres xarxes socials. Com a resposta, alguns restaurants estan optant per incloure en els seus plats més ingredients que aportin colors.

9.- Transparència 2.0. Segons l'informe de Whole Foods, els consumidors volen saber la història real que s'amaga darrere del seu menjar, i el camí que recorre un producte des del seu origen fins a la botiga. Els consumidors busquen cada vegada més si un producte és ecològic, si posseeix la certificació de comerç just, així com si el producte en qüestió va tenir en compte el benestar animal. Com més clar i honest és l'aliment, millor percebut és entre els consumidors.

10.- Cartes de fusió. La creixent facilitat per aconseguir ingredients de qualsevol racó del planeta està portant al fet que la gastronomia sigui cada vegada més mestissa. Alguns observatoris de tendències pronostiquen que augmentaran les influències culinàries procedents d'Orient Mitjà.

11.- No es llença res. El 'trashcooking' o cuina d'aprofitament, especialment en verdures, està posant a prova els coneixements i les tècniques dels millors xefs per treure plats exquisits en què tot s'aprofita i res es llença. Aquesta forma de procedir cada vegada compta amb més suport no només dels consumidors, sinó també dels pesos pesants de l'alta cuina que aposten pel 'from nose to tail '(per aprofitar els aliments de cap a cap) .

12.- El quart àpat pren força. No es tracta d'golafreria, sinó d'adaptar els nostres horaris d'àpats a les nostres ocupades vides, segons indica l'informe anual de Waitrose Food & Drink. Ja sigui un piscolabis entre l'esmorzar i el dinar o un berenar entre el dinar i el sopar, l'informe preveu que el 2018 molts de nosaltres afegirem un dinar més a la nostra rutina diària.