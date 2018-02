Nou alternatives al cafè per tenir energia

Milions d'espanyols es desperten cada dia amb una tassa de cafè per iniciar la jornada amb energia. Són diversos els estudis que apunten que en dosis moderades el consum de cafè no solament no és perjudicial per a la salut, sinó que aporta notables beneficis al nostre cos.

No obstant això, sempre hem de tenir present que no convé abusar de la cafeïna, pel que resulta recomanable tenir presents altres alternatives que ens aportaran aquest plus energètic tan necessari per afrontar el dia i que, a més, ens aportaran altres beneficis per a la nostra salut.

Xicoira

És sens dubte un dels substituts del cafè més coneguts. Cultivada des de l'antic Egipte, és una important font de vitamina A i potassi, a més d'altres minerals com el calci i el magnesi.

Aigua tèbia amb llimona

Prendre a primera hora del dia un got d'aigua tèbia barrejada amb llimona ens ajudarà a rehidratar i a començar la jornada amb energia.

Llet de civada

A més de posseir propietats digestives, té un sabor suau i és molt nutritiu. Ens ajudarà també a controlar l'ansietat, ja que el seu consum afavoreix la relaxació del sistema nerviós.

Te de camamilla

Ens ajudarà a començar el dia de forma relaxada i mitigarà els efectes de l'estrès i l'ansietat.

Te de gingebre

Una altra bona alternativa per no abusar del cafè és aquesta beguda, que a més ens ajudarà a millorar la digestió i a controlar els gasos.

Kombucha

Es tracta d'una beguda fermentada de forma natural de sabor àcid i refrescant. Originària de la Xina, és un bon substitutiu per evitar abusar de la cafeïna.

Aigua de coco

A més de no tenir pràcticament calories, és ideal per recuperar la hidratació de la pell per la seva aportació de minerals com el potassi, magnesi, sodi, iode, seleni i zinc.

Te verd

Entre els seus components destaquen flavonoides antioxidants i altres polifenols, especialment les catequines, bones per al cor, la memòria i la pell, entre d'altres, i la L-teanina, un aminoàcid que ens ajuda a reduir l'estrès.

Teeccino

Tot i que en el nostre país és relativament desconegut, aquest és un dels substituts del cafè més habituals en els països anglosaxons, sobretot perquè el seu sabor és semblant al del cafè.