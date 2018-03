Dormir poc engreixa?

Molt s'ha parlat dels beneficis que aporta a la nostra salut el fet de dormir bé. En aquest sentit, són molts els estudis que han corroborat la importància de gaudir d'un correcte descans i com la qualitat del son influeix directament en la nostra salut i el nostre estat d'ànim. Ara bé, pot fer-nos engreixar una mala alimentació?

La resposta és sí. Així ho constaten diverses investigacions, entre elles una realitzada per experts del King 's College London del Regne Unit -a partir de l'anàlisi d'altres 11 estudis- que han arribat a la conclusió que la privació de la son pot provocar que les persones consumeixin més calories. Segons les conclusions, les persones que dormien menys hores no presentaven una major despesa energètica i, en canvi, consumien una mitjana de 385 quilocalories per dia extra, el que lògicament afecta el nostre pes corporal.

D'altra banda, una manca de descans adequat influeix directament en l'activació d'àrees en el cervell associades amb la recompensa quan les persones estan exposades a aliments. És a dir, que les persones amb una mala qualitat del son senten un major plaer en menjar. A més, dormir malament també afecta el rellotge corporal intern que afecta la regulació del cos de la leptina (l'hormona de la sacietat) i la grelina (l'hormona de la fam). Així, no és que la falta de son faci que engreixem, sinó que les hormones que regulen la gana s'alteren quan no descansem convenientment.

D'altra banda, els investigadors també van descobrir que hi havia un petit canvi en el que menjaven les persones la qualitat del son no era l'adequada: tenien una ingesta de greixos proporcionalment més alta que els que dormien correctament. D'aquesta manera, escatimar en hores de son es vincula a menjar en excés i a males eleccions d'aliments.

Un estudi promogut per Erin Hanlon, investigador associat en Endocrinologia, Diabetis i Metabolisme en la Universitat de Xicago, va arribar a conclusions semblants. Segons aquesta investigació, dormir poc s'amplifica i estén els nivells sanguinis d'un senyal química que incrementa les ànsies per menjar, particularment d'entrepans, dolços o productes salats amb alt contingut de greix.

En aquest treball, participants privats de son -tots joves i voluntaris sans- van ser incapaços de resistir-se a allò que els investigadors anomenen "premis de aperitius altament desitjables", és a dir, galetes, dolços i patates fregides, tot i que havien consumit una menjar que subministrava el 90 per cent de les calories diàries necessàries dues hores abans. Els efectes de la pèrdua de son sobre la gana eren més forts a la tarda i la nit, moments en què menjar es vincula amb l'augment de pes.

"El simple fet de dormir menys, per si sol, no va a portar a l'augment de pes. Però quan la gent està falta de son, els porta a menjar més del que realment necessiten", resumeix l'expert en somni Kenneth Wright, expert de la Universitat de Colorado Boulder que va liderar un altre estudi que va arribar a conclusions semblants a les de la resta d'estudis: dormir malament engreixa.