El Banc de Sèpsia de Vall d'Hebron supera el miler de mostres de pacients

Infecció

El Banc de Sèpsia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ja guarda més de mil mostres de pacients. Segons un comunicat d'aquest centre, només hi ha tres centres d'aquestes característiques a tot al món, els altres dos són a la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota, Estats Units) i a la Universitat de Jena (Alemanya).

La sèpsia és una malaltia complexa, induïda per una infecció, que provoca alteracions de la funció dels principals òrgans vitals i que, en més del 20% dels casos, pot causar la mort. El banc de la Vall d'Hebron té un miler de mostres de pacients amb sèpsia, també en té d'aquests pacients entre 24 i 48 hores abans que haguessin desenvolupat aquesta infecció generalitzada i de persones sense sèpsia, que serveix de control. Actualment el Banc de Sèpsia té dos grans projectes en marxa: un per desenvolupar un dispositiu de diagnòstic ràpid i un altre per estratificar els pacients en funció de les seves característiques proteòmiques i metabolòmiques.



17.000 morts a l'Estat espanyol

A l'Estat espanyol moren 17.000 persones cada any per aquesta patologia. Quan a l'hospital es detecta un pacient que pateix aquesta patologia s'activa el Codi Sèpsia, s'extreu sang al pacient per analitzar la funció dels seus òrgans vitals i per identificar el microorganisme responsable de la infecció. Una part d'aquesta sang es guarda en tubs que s'emmagatzemen al Banc de Sèpsia, congelada a 80°C sota zero. Posteriorment, els responsables del Banc de Sèpsia contacten amb els pacients o els seus familiars per sol·licitar el seu consentiment per donar les seves mostres amb finalitats de recerca.

El doctor Juan Carlos Ruiz, codirector del banc i membre del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Vall d'Hebron, explica que «aquesta informació es guarda en bases de dades segures i degudament anonimitzada» per tal de «realitzar estudis preservant l'anonimat dels pacients». «La funció d'aquest Banc de Sèpsia és servir com a base per realitzar estudis científics per millorar el diagnòstic i tractament d'aquesta patologia». Segons Ruiz, «és una eina molt útil», ja que «facilita enormement realitzar recerca en una patologia complexa i greu».