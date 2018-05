Mecanisme per a la supervivència i funció de les cèl·lules mare de la mama

Un estudi liderat per la Universitat de Princeton, als Estats Units, i amb participació de Toni Celià-Terrassa, investigador de l'institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, ha aportat nova llum sobre la naturalesa de les cèl·lules mare situades a la mama. El treball ha descobert que aquestes cèl·lules viuen en un nínxol, un entorn favorable per a elles, creat pels macròfags, unes cèl·lules bàsiques del sistema immunològic humà. Aquests macròfags són els encarregats de tenir cura de les cèl·lules mare de la mama, tenen un marcador que activa els mecanismes per mantenir les capacitats especials de les cèl·lules mare.

La descoberta obre la porta a utilitzar aquest mecanisme com una futura diana. En assajos amb ratolins als quals s'injectaven cèl·lules mare, els investigadors han pogut comprovar com, inhibint-lo, aquestes cèl·lules deixen de ser cèl·lules mare i, per tant, perden la capacitat de convertir-se en qualsevol altra cèl·lula i d'autoregenerar-se. Es dóna la circumstància que les cèl·lules mare canceroses, responsables del desenvolupament dels tumors de mama, de la seva expansió i de la generació de resistències als tractaments, tenen unes característiques molt similars a les seves germanes no canceroses.