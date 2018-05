El retard de la maternitat fa créixer l'ús de tècniques de reproducció assistida

Reproducció assistida

L'edat mitjana en què les dones tenen el primer fill a Catalunya és de 32 anys. I cada cop són més mares més enllà dels 35 anys. El retard en la maternitat comporta que cada vegada més parelles hagin de recórrer a tècniques de reproducció assistida. Pràcticament el 4% dels nens i nenes de les llars d'infants catalanes han nascut gràcies a la inseminació artificial o a la fecundació in vitro, segons destaca el doctor Xavier Saura, director mèdic de FecundMed, centre de reproducció assistida que col·labora amb el CCG Ginecologia Manresa i el Centre Ginecològic Llatjós.

La causa principal de la infertilitat és l'edat avançada de la mare, ja que «la capacitat de concebre es va reduint a partir dels 35 anys, quan s'accelera la caiguda de la quantitat de reserva ovàrica. A més, s'inicia una caiguda progressiva de la qualitat dels òvuls a partir dels 32 anys», concreta Saura. I afegeix: «Més de la meitat de les pacients que tenim en tractament de reproducció assistida tenen més de 35 anys». Aquest retard en la maternitat fa que es recomani a partir dels 38 anys un diagnòstic genètic preimplantacional, per descartar alteracions cromosòmiques a l'embrió: «Per sobre dels 35 anys de la mare, hi ha més incidència, per exemple, de nadons amb síndrome de Down o alguna anomalia incompatible amb la vida», explica.

El diagnòstic genètic preimplantacional permet examinar el material genètic dels embrions abans d'implantar-lo a l'úter de la mare, per descartar que tinguin anomalies i només puguin implantar els que són òptims, descartant els que puguin patir algun desordre cromosòmic. I és que als centres de reproducció assistida, com Fecunmed, «posem especial atenció en la prevenció d'aquests riscos», fa ressaltar Saura. Les gestacions d'aquestes dones necessiten controls més complerts i especials, tant per evitar riscos sobre la salut del nadó com per prevenir riscos sobre la salut de la mare.



La salut del nadó i de la mare

Quan la dona que vol ser mare supera els 35 anys els controls són més exhaustius, ja que la incidència d'alternacions cromosòmiques és més gran i cal vetllar per la salut del nadó.

Per altra banda, a partir dels 40 anys, la mare té un risc més elevat que la mare pateixi problemes d'hipertensió i diabetis gestacional, comenta el doctor Saura: «Augmenta, de forma moderada, la incidència a partir d'aquesta edat, tot i que són problemes que també es poden donar en mares més joves». Explica que si abans dels 40 anys l'incidència és de l'1%, quan la dona s'acosta als 45 anys pot ser deu vegades superior. Per això, abans de sotmetre la pacient a programes de fecundació in vitro (sigui amb òvuls propis o d'una donant), «ens assegurem que estigui en un perfecte estat de salut previ al tractament reproductiu», diu Saura. I afegeix: «Pacients que superen els 42 anys i s'hagin de sotmetre a reproducció assistida per esterilitat, tindran altes possibilitats d'embarassar amb òvuls de donant. És la recomanació per evitar compliacions, ja que les donants tenen menys de 35 anys». Una altra possibilitat és que la dona congeli els òvuls de jove per preservar la fertilitat, pràctica que segueix sent poc estesa tot i haver augmentat en els últims anys.



Riscos controlats

El doctor Saura remarca que els riscos «estan controlats». «Fem una avaluació prèvia per contemplar possibles complicacions i tenim unes eines per prevenir-les». A més, «si la gestació pot ser un risc no s'aconsella el tractament reproductius», conclou Saura.