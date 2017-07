Les sessions del Conta-rondes volen dinamitzar el nucli antic de la ciutat

Solsona Conta-rondes té el doble objectiu de promoure el gust per la lectura i dinamitzar el nucli antic. Avui divendres tindrà lloc la primera sessió, que sortirà de la plaça de la biblioteca i pararà a tres punts diferents del nucli antic solsoní. Enguany, els contes seran explicats per tres il·lustradores: la solsonina Anna Terricabras, la pitea Romi Lamolla i la barcelonina Mercè Galí.

El dia 28 de juliol, a més, el Solsona Conta-rondes es clourà amb una sessió nocturna per al públic adult. El dibuixant Joma (Josep Maria Rius) oferirà el seu espectacle L'ona vinosa,un muntatge que se serveix de la paraula, el traç, la posada en escena i la música per explicar diferents paratges de L'Odissea d'Homer a partir de la presència que hi té el vi. L'activitat ha estat organitzada per la Biblioteca Carles Morató, amb la col·laboració de la UBIC i les AMPA de les escoles locals.