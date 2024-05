Territori licita la instal·lació de plaques fotovoltaiques i d'un nou enllumenat en un túnel de la C-55 al Solsonès

El Departament de Territori ha licitat les obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i d’enllumenat més eficient al túnel de la Flauta de la C-55, ubicat a Clariana de Cardener (Solsonès). Aquesta actuació, que permetrà millorar l’eficiència energètica, reduir emissions i autogenerar energia solar en aquest túnel, a més, inclou per primer cop en un plec de condicions del Departament, l’obligació que suposi zero emissions de CO₂.

Així, l’adjudicatària haurà de garantir un impacte zero pel que fa a emissions de CO₂ equivalent, tant pel que fa a fabricació i transports de materials i execució de les obres. En aquest sentit, qualsevol emissió de CO₂ equivalent per sobre de zero haurà de ser calculada i compensada econòmicament mitjançant la compra de crèdits als programes voluntaris de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs es liciten per un import de 390.000 euros i començaran durant aquesta tardor, amb un termini d’execució de dos mesos. Aquesta obra s’insereix en el Programa d’autogeneració i sobirania energètica del Departament i abasta dues actuacions principals, que suposaran un estalvi en emissions de CO₂ de 31,7 tones anuals.

Per una banda, el projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques afavoriran l'autoconsum en un talús situat a la boca sud del túnel de la Flauta (costat sud de la carretera). Es preveu la col·locació d’una setantena de mòduls, ancorats al terreny, amb una potència de 41,76 KW de potència instal·lada i una producció d’energia de 69,3 KWh anuals. Es calcula que l’energia elèctrica produïda per aquesta instal·lació suposa un estalvi de 18 tones de diòxid de carboni anuals respecte de les emissions que es produirien generant-la a partir d’altres fonts.

Pel que fa al nou enllumenat LED, afavorirà l'ús d'una tecnologia més eficient lumínicament, que consumeix menys energia, té una major durabilitat i és més ecològica, entre altres avantatges. Es preveu que l’energia consumida per les noves lluminàries es reduirà en un 41%. Per eficiència energètica, aquesta intervenció representa un estalvi de 13,7 tones anuals en emissions de CO₂.