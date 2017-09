La casa de colònies Can Joval celebra la vuitena festa major aquest cap de setmana

La casa de colònies Can Joval celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Diverses activitats serviran per celebrar la vuitena edició, que espera bona assistència en un ambient familiar.

Els actes més destacats són els concerts de dissabte a la nit, on es buscarà portar gent de llocs propers amb grups locals com els Revoltijo, de Cardona; o els Arreplegats, de Sant Joan de Vilatorrada, a més de l'habitual Marc Oriol.

L'arrossada de diumenge al migdia és un dels altres actes destacats, ja que hi acostuma a assistir un centenar de comensals. Abans, però, un altre plat fort: els Extreme gueims. Es tracta d'unes proves esbojarrades per a nens i adults que s'ho volen passar bé, com llançament d'ou, cursa de croquetes o apagar una espelma al cap d'un participant amb una pistola d'aigua. En aquest sentit, temen haver d'haver de suspendre les aquàtiques pel fred. Altres activitats de la festa són les bitlles catalanes, el torneig de continental, una quina o diversos àpats.