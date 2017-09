Seixanta alumnes del Solsonès reben els títols de les proves d'anglès

Una trentena d'alumnes solsonins han recollit el certificat de proves d'anglès de la Universitat de Cambridge a l'ajuntament solsoní. Enguany, en el segon curs que Solsona ha acollit aquests exàmens oficials, s'han examinat 63 joves, 30 dels quals ho han fet del First, 17 del KET i 16 del PET.

La regidoria d'Educació de Solsona, encapçalada per Isabel Roca, ha lliurat els certificats als alumnes examinats. Un dels objectius de la regidoria d'Educació és que hi hagi la possibilitat d'examinar-se a la ciutat, en paraules de la regidora Isabel Roca, amb la finalitat «de potenciar l'aprenentatge d'idiomes a Solsona i a la comarca». Roca ha agraït especialment la confiança mostrada per l'escola Arrels II, d'on provenien la majoria d'examinands, en la convocatòria coordinada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.

La regidoria d'Educació convocarà aviat centres educatius i escoles d'idiomes per fer una previsió de les necessitats d'aquest curs i consensuar el calendari més adient per coordinar la propera convocatòria d'exàmens oficials.