Sant Llorenç de Morunys acollirà la primera Fira de la Neu del Solsonès

La primera edició de la Fira de la Neu se celebrarà el 19 de novembre a Sant Llorenç de Morunys, des de les deu del matí fins a les dues del migdia al pavelló municipal. L'esdeveniment informarà del ventall de possibilitats per practicar esports de neu al Solsonès. Durant tot el matí, al pavelló hi haurà parades informatives sobre els serveis de les dues estacions de la comarca, el Port del Comte i Tuixén la Vansa, així com dels seus respectius clubs i escoles d'esquí.

També hi haurà la presència de botigues d'esports de neu de Solsona i Sant Llorenç. El mercat de segona mà de material d'esquí també estarà situat al pavelló piteu, «obert a tothom que vulgui fer compravenda de productes d'esports de neu», expliquen membres del club d'esquí Schuss, situat al Port del Comte i un dels principals organitzadors de l'esdeveniment esportiu.

«Havíem organitzat diverses fires anteriorment des del club d'esquí, sempre a nivell intern, per informar els socis i els no socis dels nostres serveis. També fèiem mercat de segona mà. Aquest any ens hem proposat obrir-la i ampliar-la a escala comarcal. Al Solsonès faltava una fira d'esports de neu», afirmen membres del club, que han tingut la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès i l'Associació de Turisme Vall de Lord, juntament amb els ajuntaments de Sant Llorenç, Guixers, la Coma i la Pedra, pel que fa a l'organització de l'esdeveniment de nivell comarcal.



Comarca i muntanya

Amb relació al mercat de productes d'esquí de segona mà, «els visitants a la fira que vinguin de fora, el podran portar el mateix dia abans que comenci o durant la fira», segons els organitzadors. La fira pretén seguir els passos d'altres certàmens com ara la Pirineu, Esport i Natura de Bellver de Cerdanya, que també inclou un espai de compravenda de material d'esquí d'ocasió, a més a més de demostracions d'activitats esportives de muntanya com el concurs d'escalada.

El club d'esquí Schuss del Port del Comte, format l'any 2012, vol «anar més enllà de la velocitat i la competició», apropar l'esport a qui vulgui «amb flexibilitat, tant pel que fa a l'elecció de dies com a l'economia», i afegeixen que l'any passat va ser un dels millors anys de neu des dels inicis, que els va motivar encara més per promocionar la neu a la comarca.