Les visites mèdiques al Solsonès han crescut des del desembre pe la grip

Els més petits, afectats per la grip.

Els més petits, afectats per la grip. CSS

Al Solsonès, les visites al Centre Sanitari per grip van començar abans de festes, a principi de desembre, segons el doctor Alfredo Omar Martos Mut. Tant pel que fa a urgències, com en domicilis i visites als metges, l´afluència ha augmentat entre un 30 i un 40% durant les darreres setmanes. «La majoria de persones han vingut amb mucositat, tos i febre, amb els símptomes típics de la grip. Llavors, a alguns se´ls han afegit casos d´angines o bronquitis. Fins i tot, hi ha hagut gent gran que l´hem hagut d´enviar a Manresa ingressada», explica Martos.

La tercera edat i els més petits han estat les franges d´edat més afectades pels casos de grip que han acudit al Centre Sanitari del Solsonès, que ha disposat dels «mateixos treballadors, però amb molta més feina. Això ha comportat que alguns de nosaltres hem hagut de seguir treballant tot i no trobar-nos nosaltres tampoc gaire bé», conclou el doctor Martos.