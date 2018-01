El volum del pantà de la Llosa no augmenta, tot i les pluges

Les darreres pluges han mantingut el volum de l´embassament de la Llosa del Cavall, al nord del Solsonès. «En cinc dies, no ha baixat de volum. Les pluges han servit per equilibrar la tendència decreixent que hi havia fins ara», ha explicat a Regió7 l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA).

«A la capçalera del Cardener i del Llobregat les pluges varen ser, sobretot, en forma de neu», continua l´Agència Catalana de l´Aigua. D´aquesta manera, l´aigua tarda més a arribar als embassaments.

El volum embassat de La Llosa ahir dimarts a la tarda era de 27´6 hm3, un 34´5% de la seva capacitat, mentre que el 25 de gener es trobava al 35% del seu volum total, amb 28 hm3. Fa un any, es trobava a un 67% de la seva capacitat (54 hm3); la mitjana dels darrers 10 anys és de 60 hm3 i la dels últims cinc anys és de 57 hm3.