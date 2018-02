La venda de llibres de Casserras i Llumà té un dèficit de 23.000 euros

Els homenatges a Manelet Casserras i Ramon Llumà que ha portat a terme l'Ajuntament de Solsona durant el 2017 han costat un total de 34.580 euros. D'aquests, una part s'havien de recuperar amb la venda de llibres, però, ara per ara, aquesta és una partida que no fa calaix. Només s'han ingressat per a aquests 3.500 euros. La imporessió i la realització dels llibres en va costar 27.301, segons ha denunciat la CUP. Aquest grup va expressar la seva proecupació en el ple del mes de gener passat.

Els actes per honorar Llumà, alcalde de Solsona durant 24 anys, han tingut un cost de 13.404 euros, mentre que la del mestre escultor i constructor de gegants solsoní van pujar fins a 21.175 euros. La CUP diu que ha constatat que a l'Ajuntament hi ha llibres per vendre per valor de 23.000 euros.

Els cupaires ho van dir després d'estudiar les dades proporcionades pel consistori solsoní, que indiquen que el cost de les impressions dels dos llibres suma 27.301 euros i les vendes, a final de novembre del 2017, pujaven a 3.520 euros tenint en compte els exemplars venuts al públic general i al Consell Comarcal del Solsonès.

«Hi ha 23.000 euros en llibres en un magatzem», criticava el portaveu cupaire Òscar Garcia en el darrer ple. Per la seva banda, l'alcalde republicà David Rodríguez responia dient que s'havia encar-regat la «quantitat mínima» d'exemplars i que el tiratge «no és la part substancial del cost de les publicacions». Rodríguez també afegia que, en el cas del Manelet, com que el llibre tindrà una trajectòria de llarg recorregut i «s'aniran demanant llibres».

Per l'edició de les dues obres, l'Ajuntament solsoní ha rebut dues subvencions de l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb un valor de 2.176,80 euros, en el cas de l'homenatge al polític Ramon Llumà, i 2.063,90 euros per la publicació sobre el mestre geganter.

Pel que fa a l'entrega de la Medalla de la Ciutat a l'artista solsoní a títol pòstum, ha tingut un cost de 820 euros, i el monòlit de la plaça de davant de la biblioteca municipal (que ara s'anomena plaça Ramon Llumà) ha valgut 1.161'60 euros, als quals se'ls hi sumen 580,32 euros per les obres.

Al pressupost de l'any 2017 hi havia una partida extraordinària per als dos homenatges.