La muralla medieval sobrevivia amagada

«Sabíem que trobaríem restes de la muralla, però no ens pensàvem que estiguessin en tan bon estat», explica l'arquèoleg municipal de l'Ajuntament de Solsona, Pere Cascante. En el tram inferior del carrer Sant Miquel s'hi ha trobat, fins al moment, les restes de l'antiga muralla, del què havia estat el portal del Pont i de diversos canals i claveguerams de l'època medieval, ampliats i modificats en l'època moderna.

«El segle XVIII hi va haver una reconstrucció del carrer i es va fer el portal més gran perquè poguessin passar els els portadors de verema, quan Solsona vivia de la vinya», explica Cascante. D'aquí ve el nom del Vinyet, perquè al voltant del nucli antic solsoní hi havia vinyes.

L'equip d'arqueòlegs va començar a treballar a la part més alta a principi de gener i va anar baixant. «Cada vegada hem trobat els elements més ben conservats», segons Cascante, perquè «al principi el terreny natural aflorava gairebé en superfície i mentre vam anar baixant vam trobar una capa més gruixuda de terra que protegia les troballes dels diferents períodes». A la capella de la Mercè, per exemple, hi va haver l'ajuntament de Solsona durant l'època medieval.



Dibuix

L'equip arqueològic no ha trobat restes d'objectes, perquè al tractar-se d'una zona de pas només s'han conservat trossos petits de ceràmica, que han ajudat a datar les troballes. «Anem prenent cotes topogràfiques i anem dibuixant per seccions. Les capes es distingeixen pel material o pel color, per exemple», explica Cascante mentre mesura i dibuixa l'escenari, pedra per pedra.

«Aquest tipus d'excavació és preventiva, no és programada com poden ser les que es fan a l'estiu al Castellvell o a Sorba, on hi van estudiants universitaris i es treballa de manera més pausada. Solen saber el que trobaran i no tenen uns temps tan marcats pels terminis de les obres, com nosaltres», segons Cascante. En aquest estudi hi han participat tres arqueòlegs, que després de Carnaval treballaran conjuntament amb la constructora encarregada de les obres per fer possible els dos treballs.

«Fa un parell d'anys, a causa de la pluja, es van fer uns forats enormes al carrer. Calia arreglar-lo a consciència», afegeix Cascante. Tanmateix, la zona del tram inferior del carrer Sant Miquel es troba amb dues reglamentacions que fan obligatori l'estudi arqueològic abans que comencin les obres. El tram és Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), per la muralla, i a la vegada Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), per ser al car-rer Sant Miquel, al nucli antic solsoní. Aquesta darrera reglamentació, a més, està inclosa al POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. A part, el Pla Especial de Protecció del Nucli Antic de Solsona (PEPNAS) demana que les obres que remoguin el subsòl del nucli antic, tant públiques com privades, requereixin intervencions arqueològiques.

Pel que fa al desenvolupament de les obres, la intervenció arqueològica i la pavimentació les executa l'empresa Constructora de Solsona, mentre que Obres Pardalé s'encarregarà de l'adequació dels serveis. L'obra té un import total de 117.626 euros.

Per fer les obres ha calgut tallar la circulació del portal del Pont i han deixat una estreta passera per als vianants. «Un bon nombre de persones para a tafanejar i ens demana què hem trobat. Nosaltres fem com de guies turístics i els hi expliquem», afegeix l'arqueòleg municipal. També n'hi ha que es queixen o que fan juguesques per saber quan acabaran els treballs ara iniciats.