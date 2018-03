El Consell Comarcal ha iniciat la gestió directa del vas de l'abocador

El Consell Comarcal del Solsonès gestiona el dipòsit de residus de l'abocador situat a Clariana de Cardener. Des del principi de març, ha «materialitzat» l'acord amb UTE Solsonès Net, segons el qual dos treballadors de l'empresa privada passen a formar part de la plantilla de l'ens comarcal, segons ha explicat a Regió7 el conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona.

«Solsonès Net seguirà ocupant-se de les seccions de pretractaments i de la planta de compostatge de l'abocador», continua Bajona, i afegeix que ara «caldrà anar veient com ens relacionem, quines parts farà cadascú».

Des de la inauguració, el responsable de la instal·lació de tractament de residus del Solsonès ha estat el Consell Comarcal, que n'ha exercit el control tècnic i econòmic. Pel que fa al vas de l'abocador, l'ens ha aprofitat la finalització del contracte per recuperar la direcció, el control i la gestió directa d'aquest servei públic al 100%. «Un dels objectius és que s'acabi fent inviable la construcció d'un abocador nou», segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona.

El Consell Comarcal ha explicat que hi ha «diferents informes en els quals es conclou que la gestió directa del servei de gestió de residus en municipis de menys de 20.000 habitants són més eficients que la seva externalització».

A més, les polítiques europees tenen com a principal objectiu limitar les entrades de residus als dipòsits controlats en percentatges inferiors al 10% per a l'any 2030. Per aconseguir-ho i no rebre les conseqüents sancions econòmiques, l'ens seguirà fent les tasques de reducció de l'ingrés de residus, acompanyades de la implantació del porta a porta i sistemes similars que afavoreixin la recollida selectiva a la comarca.



Vida útil

«Si seguíssim el ritme de 12.000 tones l'any que portem, ens menjaríem l'abocador d'aquí a deu anys», comenta, fent càlculs, el conseller Albert Bajona. A més, fa aproximadament dos mesos, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, va dir en una roda de premsa sobre la instal·lació comarcal que cal «un canvi de mentalitat, perquè estem omplint l'abocador ràpidament».

D'aquesta manera, l'ens comarcal pretén garantir el màxim possible la vida útil del dipòsit controlat de residus no perillosos situat al terme municipal de Clariana de Cardener, amb la intenció d'evitar la construcció d'un altre abocador al Solsonès.

L'explotació del dipòsit controlat de residus no perillosos de Clariana resulta poc atractiva per a l'empresa privada, «fet que queda constatat en la poca concurrència que hi ha hagut en les diferents licitacions del Consell per a la gestió indirecta del servei», segons l'Acord de Comissió de Govern de l'ens comarcal del 20 de febrer del 2018 sobre l'aprovació del pas de gestió indirecta a directa. L'aprovació del text es preveu per al ple de dijous vinent, 8 de març.