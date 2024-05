David Caelles publica els resultats d’un estudi sobre la cultura popular catalana des d’una perspectiva de gènere

El fet geganter forma part de la identitat, tant local com nacional, i ha esdevingut una tradició arrelada a la societat contemporània. No obstant això, aquest no ha estat estudiat anteriorment des d’una perspectiva de gènere. El llibre, prologat per Dafne Muntanyola, sociòloga de la UAB, parteix del Treball de Fi de Grau en Humanitats de David Caelles, el qual ha estat guardonat per l’Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La investigació etnogràfica se centra en el període contemporani, però aporta una mirada històrica de múltiples manifestacions folklòriques de la cultura popular catalana. La recerca es basa en un mostratge de nou-cents gegants i gegantes i en les següents expressions socioculturals: el Carnaval de Solsona, el Corpus i la Festa Major de Solsona, la Mercè de Barcelona-Gegants de la Pedrera i la Patum de Berga. A partir dels resultats obtinguts es presenten un seguit de propostes per tal d’incorporar la perspectiva de gènere. En aquest sentit, el passat mes de novembre es va dur a terme el projecte 'L’ímpetu de les gegantes', que va donar lloc a una obra de teatre etnogràfic i a la construcció de la primera parella de gegantes no-heterosexuals.

El llibre Les gegantes, un complement dels gegants? El fet geganter des d’una perspectiva de gènere i interseccional (Parcir Edicions) es presentarà a Manresa, a la Llibreria Parcir, el pròxim divendres 17 de maig a les set de la tarda. La publicació compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Ajuntament de Solsona.