El Museu de Solsona acull la conferència «La cacera de bruixes a Catalunya»

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona rebrà dissabte, 9 de juny, a les set de la tarda, l'historiador Pau Castell, comissari de l'exposició Se'n parlave...i n'hi havie sobre el fenomen de la bruixeria a les Terres de Lleida i el Pirineu. La conferència porta per títol «La cacera de bruixes a Catalunya», ja que sovint «no són únicament llegendes o contes per a la mainada, sinó situacions reals viscudes de primera mà per dones i homes fins ben entrada la dècada de 1940», segons explica el museu solsoní.

L'exposició, que es troba a Solsona des del principi de maig, és itinerant, forma part de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i va iniciar-se a l'Ecomuseu d'Esterri d'Àneu. La mostra explica que la persecució començava per la denúncia de veïns i veïnes i es traslladava a l'autoritat local, cosa que desmitifica la persecució eclesiàstica.



Única tesi doctoral

Pau Castell és autor de l'única tesi doctoral sobre la cacera de bruixes a Catalunya que hi ha avui dia, segons explica el museu diocesà solsoní. Dissabte, el comissari de la mostra parlarà d'una persecució de la qual hi ha els primers exemples històrics amb una llei del 1424 dictada a la Vall d'Àneu pel comte de Pallars i alguns prohoms. Se'n parlave...i n'hi havie es pot visitar a l'equipament cultural solsoní des del principi de maig.