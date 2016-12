Així funciona la bústia oculta de Facebook

Cada vegada que accedim al correu electrònic comprovem com molts dels missatges que ens arriben queden retinguts a la nostra safata d'spam (correu brossa), ja que els nostres comptes els perceben com a correus no desitjats.

Aquesta opció, que fins ara només crèiem existia al correu electrònic, també és present a Facebook. I no tothom ho sap ni coneix les possibilitats que aquest servei ofereix.

Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, va decidir incloure a la seva plataforma un sistema de filtratge de missatges que ha estat dissenyat amb l'objectiu d'estalviar l'spam a tots els usuaris que disposen d'un compte a la xarxa social. És a dir, hi ha una segona safata d'entrada on van a parar els missatges que no procedeixen dels nostres contactes.

S'amaga sota el nom de 'Sol·licitud de missatges' i té l'objectiu de permetre que la nostra bústia de Facebook Messenger no s'ompli de notificacions de gent que no coneixem.

La importància d'aquest capítol dels comptes de Facebook és que, al marge de possibles missatges d'spam, en aquesta safata s'hi han pogut allotjar altres escrits de persones que no són els nostres amics a la xarxa social, però que podrien ser del nostre interès. Els amics d'amics també han de passar primer per aquesta carpeta, per la qual cosa, es tracta d'una utilitat que no podem ignorar permanentment i que haurem de tenir molt en compte en la gestió diària del nostre perfil.

Si vols accedir-hi, el procediment serà el següent:

1. En el cas de l'aplicació Facebook Messenger és necessari clicar a 'Ajusts', 'Persones', 'Sol € licituds de missatge' i finalment 'Veure sol·licituds filtrades'.

2. Si desitges veure'ls directament a la pàgina web has clicar a la icona de 'Paràmetres', 'Sol·licitud de missatges' i finalment, 'Veure sol·licituds de missatges'.