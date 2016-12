Com sobreviure als grups de WhatsApp per Nadal

Com sobreviure als grups de WhatsApp per Nadal Getty Images

WhatsApp s'ha convertit ja en un mitjà imprescindible per felicitar el Nadal, però també per compartir les fotografies del sopar i el menjar, les imatges gracioses més virals o els consells que menys necessitem.

Silencia els grups de WhatsApp

WhatsApp és una eina útil per felicitar el Nadal, però també pot tornar-nos bojos quan no fem res més que rebre felicitacions, fotografies, imatges virals, més felicitacions, records dels familiars que aquest any no podran assistir a la reunió, dels que sí...

La forma més senzilla de no tornar-se boig és silenciar el grup familiar -o els que facin falta-. Una opció que trobem en el propi grup: en la informació del mateix o en els tres botons de la cantonada superior dreta, que despleguen un menú on simplement haurem de marcar 'silenciar' (durant un any complet, per exemple).

Demana que et mencionin

El dolent dels grups és que hi ha membres que escriuen amb més freqüència que altres. Alguns simplement intenten ignorar-ho, perquè en ocasions les converses es transformen en una successió de missatges que, en aquest moment, no interessa.

Però no rebre missatges implica que si diuen alguna cosa important, o es refereixen a nosaltres directament, no ens assabentem de res. Per solucionar-ho hi ha l'opció d'esmentar a algú amb només posar una '@' davant del nom de la persona. D'aquesta manera, ens arribarà una notificació i sabrem si estan organitzant un amic invisible per als regals o si hem de porta alguna cosa al sopar.

Desactiva la descàrrega automàtica d'imatges

Com hem dit, en aquestes dues dates tan familiars es fan desenes de fotografies amb mòbil. La forma més senzilla de que tots les tinguem és passar-les a través del grup de WhatsApp. Però també arriben felicitacions en imatges, i els 'memes' més absurds i divertits s'han convertit en un altre clàssic.

Desactivar la descàrrega automàtica d'imatges -o de qualsevol tipus d'arxiu- és una opció a considerar si no volem que ens saturin el mòbil (o ens gastin els megues si no estem connectats a la xarxa wifi). Podrem fer-ho a l'apartat de 'Paràmetres', a 'Ús de dades'.

Evita les nadales com missatges de veu

Els nostres cosins o nebots petits són un encant i per Nadal els dóna per cantar nadales. Però una cosa és escoltar-los cantar o cantar amb ells, encara que no ho vulguem reconèixer. durant la reunió familiar, en persona, i una altra rebre missatges de veu.

I compte perquè no només els més petits "canten". Tampoc és agradable escoltar una nadala en missatge de veu d'algú amb més anys, passat de copes. Pensa-t'ho dues vegades abans de donar-li al 'play'.