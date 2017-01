Cinc avanços tecnològics que et canviaran la vida el 2017

La tecnologia avança a passos engegantits. És igual el camp específic del que es tracti: pràcticament cada dia hi ha una innovació, sigui més o menys cridanera. Això fa que, en part, que el món avanci i que, en moltes ocasions, la gent pugui millorar les seves condicions de vida o trobar noves formes de fer diverses tasques de manera més còmode i accessible, o més entretinguda si parlem en termes més enfocats a l'oci.

L'arribada del 2017 obre possibilitats perquè es produeixin múltiples avanços totalment nous, així com d'altres que ja es porten esperant un temps de forma més contundent. Durant aquests propers 365 dies es descobriran coses petites, mitjanes o grans que arribaran a ser fonamentals d'aquí a uns anys, coses més enfocades a millorar el que ja hi ha a curt termini o nous aparells que canviaran, encara que sigui una mica, la vida dels consumidors.

Tot sembla indicar que el 2017 serà l'any de la realitat virtual, ja que tots els aparells per consumir-la ja es troben damunt de la taula. També serà l'any en què els assistents de veu despuntin i s'utilitzin molt més al dia a dia, i serà el moment quan els fabricants de cotxes diguin, de manera més rotunda, "aquí estan els nostres cotxes autònoms i arriben per quedar-se".

Resumir amb certesa el que passarà durant els propers 12 mesos és impossible, però sí que es poden anar fent els primers esbossos del que realment destacarà. Per això, perquè estiguem preparats abans de tot el que se'ns ve damunt, cal parlar de 5 avanços tecnològics que canviaran el món (i la teva vida) l'any 2017

Internet de les coses

L'Internet de les Coses (IoT per les seves sigles en anglès) porta trepitjant fort un temps, però tot sembla indicar que gràcies a l'arribada d'aparells com Google Home a la fi del 2016 , aquest és l'any en què bona part de la llar estarà connectada.

L'IoT és la forma de crear una llar intel·ligent, d'interconnectar de forma digital objectes quotidians amb Internet, com pot ser el termòstat, la nevera, les llums, l'aparell de música o fins i tot la dutxa. Molts d'aquests aparells acaben connectant-se entre si gràcies a dispositius com el de Google ja esmentat, o es poden controlar des del telèfon mòbil, fent que utilitzar-los sigui més senzill i còmode per a tothom.

El 2016 va acabar per assentar les bases de l'IoT i tot apunta que el 2017 serà l'any de l'expansió, en què la majoria dels productes acabaran arribant a les llars.

Sense anar més lluny, al CES 2017 que s'ha celebrat fa poc temps s'ha presentat un llit del futur que s'ajusta automàticament durant la nit per millorar l'experiència del son i un comandament que permet recollir tots els dispositius IoT de la llar per controlar-los. Les neveres intel·ligents també estan en boca de tothom, i algunes fins i tot són capaces de fer la compra.

Intel·ligència artificial i assistent de veu

Experts i periodistes de tot arreu coincideixen a afirmar que la intel·ligència artificial i el 'machine learning' seràn dos dels avanços tecnològics de major creixement i expansió de l'any 2017. La intel·ligència artificial ja està en un punt en el qual és fàcilment accessible per a tothom, ja siguin grans o petites empreses, per la qual cosa el següent pas lògic és que hi hagi una millora d'aquest sector i que els productes que arribin al consumidor siguin cada vegada més complets.

Aquest tipus de tecnologia no és un concepte merament efímer, sinó que inclou des dels robots que es mouen o aprenen del que els envolta fins als cotxes autònoms, la ciberseguretat o les aplicacions mòbils. De fet, la intel·ligència artificial i el 'machine learning' han fet possible els assistents de veu que fabriquen companyies com Apple, Google, Amazon, Microsoft o Samsung, que s'està posant les piles amb el seu nou assistent propi Bixby, que arribarà amb el Galaxy S8.

Fins ara, els assistents de veu dels telèfons mòbils existien però no s'utilitzaven massa. Avui dia ja no només comptem amb Google Now, Cortana o Siri, sinó també amb Amazon Echo (Alexa) i amb Google Home. Cada vegada són més i millors, i això fa que els consumidors hi interactuin més, tant per activar una alarma a l''smartphone' com per buscar qualsevol cosa a Internet, encendre els llums, posar música o fer una compra a Amazon.

Drons

Sabem que els drons ja porten operatius uns quants anys, però aquest serà l'any en què el seu ús s'expandeixi més i no s'utilitzin només per volar-los a la muntanya o gravar imatges aèries, per molt divertit i bonic que sigui.

A l'estiu del 2016, el govern del Regne Unit va autoritzar Amazon per començar amb les proves del repartiment de paquets mitjançant drons, que es coneix com Amazon Prime Air. El portal de venda té una intenció clara: llançar al país anglès un servei de lliurament amb aeronaus no tripulades el 2017, fent que les comandes arribin als clients en mitja hora.

Encara hi ha qüestions relacionades amb l'espai aeri, sobretot en termes de seguretat i legalitat, però les primeres proves ja s'han fet i l'avanç és una realitat. Altres companyies com Correos, UPS, Royal Mail o Walmart també han anunciat que provaran el 2017 aquest tipus de repartiments.

Els drons, com pràcticament tota la tecnologia, cada vegada són més i millors, i encara que el repartiment de compres privades amb ells sona molt bé, també tenen altres funcions que segur que veurem explorar durant el 2017, com per exemple el lliurament de menjar, roba, medicaments o altres tipus d'ajuda humanitària a zones on és molt difícil arribar d'una altra forma. També podrem veure la proliferació dels drons de rescat en territoris on les condicions fan impossible inspeccionar bé el terreny, com els llocs on succeeixen desastres naturals.

Realitat virtual

El primer cop de taula de la realitat virtual va ser l'any passat, quan totes les companyies van treure'n aparells al mercat: HTC Viu, Oculus Rift, PlayStation VR... El 2016 va ser l'any dels dispositius, sí, però el 2017 serà quan aquests aparells per fi arribin a més públic, en augmentar-se considerablement les seves funcions (o els seus jocs si ens centrem en la part relacionada amb el mer oci).

La realitat virtual no és simplement un "ara" que es gaudeix amb els auriculars i les ulleres, sinó que va molt més allà d'aquest concepte. Encara que actualment es troba en fases inicials, tot indica que conforme vagi desenvolupant-se més i millor, esdevindrà una autèntica revolució, tant en la manera de fer les coses com en el llenguatge per explicar-les i entendre-les.

La realitat virtual no només destacarà a l'apartat d'oci i a la indústria del videojoc, sinó que veurem com aquest 2017 es popularitzarà per igualar oportunitats d'aprenentatge en alumnes amb característiques especials, per servir com a eina terapèutica o per ajudar en la recerca de camps com la medicina.

"La realitat virtual ha d'arribar a les cases per quedar-se", comentava Laura Ragui, experta en aquest camp, en una entrevista a la fi del 2016. Les previsions indiquen que el 2017 serà l'any en què realment es crearà contingut de qualitat que duran a terme els professionals del sector. "Gràcies a això, arribarà a molts més usuaris i en deu anys podrem estar parlant d'una realitat virtual que no es limiti només a la vista, sinó que l'oïda, tacte i olfacte també hi aniran de la mà per generar un entorn virtual realment immersiu i espectacular", concloïa l'experta sobre el futur d'aquesta tecnologia.

Cotxes autònoms i elèctrics

Els cotxes autònoms i els elèctrics són un fet, però fins ara agafat amb pinces. En el cas dels cotxes autònoms, la conducció sense mans no és total, sinó que es requereix tenir encara cert control del vehicle. Si parlem dels elèctrics, tot i que la seva popularitat és cada vegada major, és cert que molts encara tenen bateries amb un quilometratge bastant limitat, i a més les estacions de càrrega no són tant comunes com haurien de ser-ho per estendre la seva compra i ús.

El 2017 canviarà gran part d'aquests dos aspectes, i només cal fer un cop d'ull al CES 2017 per veure com aquest tipus de cotxes (o vehicles, perquè també hi ha hagut cabuda per a les motos) han estat el focus de l'atenció mediàtica, i com moltes empreses han tret a relluir els seus prototips, alguns dels quals estan en una fase beta bastant avançada, com el cotxe autònom de Mercedes o el prototip de Faraday Future FF91. Un dels productes més ben valorats pel jurat ha estat l'Integrated Connectivity Cluster de Bosh, un sistema d'informació per a motocicletes que mostra en una pantalla tot el necessari per la conducció, ja que es connecta a les dues rodes.

Pel que fa als cotxes elèctrics, Samsung ja està treballant en una bateria de càrrega molt més ràpida i de major capacitat. Països europeus com Alemanya o França estan duent a terme plans per augmentar considerablement el nombre d'estacions de càrrega durant aquest any i, fins i tot, finançar una part del preu als conductors que volen adquirir un vehicle d'aquest tipus com a forma de potenciar la cura del medi ambient.