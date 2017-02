'LittleBigPlanet 3' i 'Not a Hero', gratis a PS Plus

Ja sabem els jocs que PlayStation Plus ofereix de forma gratuïta als seus subscriptors aquest mes de febrer. Entre els més destacats hi ha 'LittleBigPlanet 3' i 'Not a Hero' per als usuaris de PS4.

'LittleBigPlanet 3' és una aventura de plataformes en el qual el nostre heroi, l'inimitable Sackboy viu infinitat d'aventures. En aquest títol conviuen moments d'exploració, salts impossibles, plataformes al més pur estil arcade i puzles intel·ligents.

Per la seva banda, el protagonista de 'Not a Hero' Steve és un conill assassí professional. Es tracta d'un joc d'acció molt surrealista on cal córrer, saltar i disparar a discreció.

A més de 'LittleBigPlanet 3' i 'Not a Hero', també estan disponibles els següents títols: 'Starwhal' (PS3 i PS4), 'Anna Extended Edition' (PS3), 'Ninja Senki DX' (PS Vita i PS4) i 'TorqueL' (PS Vita i PS4).